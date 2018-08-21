50 лет оккупации и 100 дней голодовки

Доброе утро!

Сегодня в российской Госдуме пройдут “парламентские слушания” (почему-то они именно “парламентские”, а не “думные”) по “совершенствованию пенсионной реформы”. Накануне “Единая Россия” уже придумала, как ее усовершенствовать: привязать льготы к 55/60 годам, в этот же срок начать выдавать накопительную пенсию (если от нее что-то останется после многочисленных конфискаций) и тогда же увеличить оплачиваемый отпуск. Народы Севера оставить, как они есть, а депутатов и сенаторов льгот, связанных с пенсией, наоборот, лишить. Вот это и будут слушать на слушаниях. А здесь – объяснение аналитиков Райффайзенбанка о том, как российская пенсионная реформа сведет на нет эффект от майского указа Путина.

В реальности же происходит следующее:

Верховный суд России объяснил, что ключи шифрования переписки не охраняются Конституцией и тайна переписки – это не про них. В России продолжаются преследования за лайки и репосты.

В двух районах Чечни неизвестно кто напал на полицейских, неизвестно сколько человек погибли (по официальной версии, убиты двое подростков-террористов), но ответственность взяло на себя ИГ.

Сегодня сотый день голодовки Олега Сенцова. Акции солидарности пройдут в Киеве, чешские кинематографисты запускают цепную голодовку в его поддержку.

Исполняется 50 лет вторжению войск стран Варшавского договора в Чехословакию для подавления Пражской весны. Половина россиян, по данным социологов, ничего не знают об этих событиях.

Занозы не оставил Будапешт, и Прага сердце мне не разорвала

50 лет назад, в ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию по решению СССР были введены советские войска и войска стран Варшавского договора. Это положило конец либеральным реформам Александра Дубчека и построению “социализма с человеческим лицом”. По данным Левада-центра, лишь 10% опрошенных россиян в возрасте 18-35 лет знают о случившемся. Соответственно, чехи пришли в понедельник к посольству России в Праге, чтобы напомнить, как в один день миллионы чехословаков лишились будущего, каким они хотели его видеть.

Здесь и здесь – фотографии происходившего в Праге 50 лет назад, здесь – старые комментированные снимки, перетекающие в сегодняшние фотографии тех же мест, тут – фильмы об участниках вторжения из пяти стран, вот красивый мультимедийный лонгрид о Пражской весне и ее подавлении, и вот еще список дополнительной литературы.

Украина: Сенцов и другие

Сегодня сотый день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в России двадцатилетний срок за “экстремизм”. В Киеве пройдет акция солидарности, чешские кинематографисты начинают “цепную” голодовку в его поддержку.

Сенцов требует освободить из российских тюрем 64 украинских политзаключенных. Появился еще один: суд в Ростовской области приговорил к двум годам и трем месяцам гражданина Украины Романа Терновского за участие в "Правом секторе". Как Терновский оказался в России под судом, не объясняется.

Ходят слухи, что на контролируемой пророссийскими сепаратистами территории на востоке Украины на неопределенный срок отложили выборы. Что это – знак подвижек со стороны Москвы, или просто лень, никто не знает.

Чечня: видимость наличия каких-либо сил

В разных районах Чечни (в Грозном и Шалинском районе) произошла серия нападений на полицейских. Пострадали ли они, доподлинно не известно. Источники сообщают, что один полицейский погиб и еще трое ранены. В то же время известно, что в Грозном убиты два подростка – в МВД республики их называют “террористами”. Ответственность за нападения – в своих новостных каналах – взяло на себя ИГ. Рамзан Кадыров, находящийся в Мекке, сказал, что главная цель нападавших – “создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты”.

ВКонтакте, экстремизм и тайна переписки

Стало известно о новом случае преследования пользователей ВКонтакте: за пост о “ватниках”, опубликованный в 2015 году, на принудительное лечение отправляют петербуржца Эдуарда Никитина. (Здесь на всякий случай пошаговая инструкция о том, как удалить свой аккаунт из “ВКонтакте”).

Администраторы крупных сообществ “ВКонтакте” написали письмо российским парламентариям с требованием декриминализации того, что сейчас называют разжиганием вражды и ненависти, а также оскорблением чувств верующих.

Верховный суд России тем временем пояснил, что Конституция не охраняет ключи от шифрования сообщений пользователей и тайны переписки они не составляют, а Минкомсвязи предлагает перевести россиян на новые сим-карты, оснащенные сертифицированной ФСБ системой шифрования – чтоб не дай бог не прослушали с Запада.

Аресты и продления арестов

Суд арестовал задержанного накануне замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова. Его обвиняют в мошенничестве, он вины не признает.

Прокуратура ответила на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина, интересовавшегося, кто создал организацию “Новое величие” – внедренные оперативники или молодые люди, которых обвиняют в создании “экстремистской организации”. Это они сами, говорит прокуратура, без помощи со стороны ФСБ.

Сегодня суд в Петрозаводске будет продлять арест историку сталинских репрессий Юрию Дмитриеву: после того, как суд оправдал его по первому уголовному делу, на него завели второе.

В мире

Евросоюз завершил программу помощи греческой экономике, условием которой был режим жесткой бюджетной экономии. По ту сторону океана все то же: президент США продолжает ругаться в твиттере на расследование спецпрокурора Мюллера, присяжные все никак не могут вынести вердикт бывшему сотруднику кампании Трампа Полу Манафорту, конгрессмены-демократы заподозрили нынешнего советника Трампа Джона Болтона в связях с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной. Драма подзатянулась, читайте пока ссылки.

Пять ссылок

Литература. 17 августа умер писатель Владимир Шаров, которого любят очень многие, а многие просто не знают. Вот ранее не публиковавшееся интервью с ним. Или список из девяти самых главных мерзавцев и мерзавок русской литературы – поутру особенно бодрит.

Кино. Рассказ Алексея Гусева о Флорели – звезде фильмов Ланга, Пабста и Ренуара (к 120-летию со дня рождения) или рассказ о фильме Ругиле Барзджюкайте "Кислотный лес" – о бакланах, разрушающих своими экскрементами сосны на Куршской косе (и не только о бакланах, конечно).

Жара. Благодаря сухой погоде в Великобритании на полях проявляются следы доисторических и античных сооружений, которые хорошо видны с воздуха. Загляденье.

Искренне Ваши,

Семь Сорок