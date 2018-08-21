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Делай добро и убегай. Эфир в 21:05

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2018 год в России объявлен Годом Добровольца и волонтера. По этому случаю депутаты приняли специальный закон, и государство получило возможность использовать труд добровольцев для решения своих задач. В стране проходят тематические фестивали, а власти обещают выделять деньги на поддержку волонтерского движения.

В общемировом рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место, но уже сегодня в добровольческое движение в тсране вовлечены, по меньшей мере, 7 000 000 человек. Кто они? Чем занимаются и нужно ли волонтерам внимание государства спросим у Юрия Белановского и Павла Шишмарёва.

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