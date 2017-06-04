Сироты XXI века

Почему дети остаются без родительской любви, выпускники интернатов не могут найти работу, а благотворительные фонды помогают государству рассказывают психолог фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Юля Курчанова, директор фонда "Измени одну жизнь" Юлия Юдина, выпускница интерната Татьяна, директор Благотворительного Фонда содействия образованию детей сирот "Большая Перемена" Ирина Рязанова и ученики "Большой Перемены".

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 4 июня в пять часов вечера.