Полигоны мусорной войны. Эфир в 21:05

Гости Сергей Медведева: Алексей Киселёв, руководитель токсической программы Greenpeace России и Валерия Коростелева, организатор экологического движения «РазДельный Сбор». Эфир в 21:05.
Что делать с подмосковными свалками?
Гости Сергей Медведева: Алексей Киселёв, руководитель токсической программы Greenpeace России и Валерия Коростелева, организатор экологического движения «РазДельный Сбор». Эфир в 21:05.
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