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Археология. Будущее

Полигоны мусорной войны. Эфир в 21:05

Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Подмосковье

Что делать с подмосковными свалками?

Гости Сергей Медведева: Алексей Киселёв, руководитель токсической программы Greenpeace России и Валерия Коростелева, организатор экологического движения «РазДельный Сбор». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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