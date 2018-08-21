В Петербурге прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Акция в Петербурге была посвящена сотому дню голодовки Олега Сенцова. Около 30 гражданских активистов вышли на Невский проспект. Одни стояли с плакатами, призывающими освободить Олега Сенцова и заключенных из его списка, другие собирали подписи под обращением к властям России и Украины с требованием обменять “всех на всех”.

По словам одного из участников пикетов, активистки группы “Права для всех” Наталии Сивохиной, акция встретила большое сочувствие у прохожих, даже у тех, кто ничего не знал про Олега Сенцова – вероятно, она находит отклик и у тех, кто интересуется политикой, и у тех, кто от нее далек.

Акции в поддержку Сенцова проходят 21 августа в разных городах мира, они организованы международным ПЕН-клубом https://www.pen-international.org , в Петербурге акцию поддержал Петербургский Пен-Клуб. Одни из организаторов акции, епископ Апостольской Православной церкви Григорий Михнов-Войтенко подчеркивает, что Петербургский Пен-клуб начинает также свою собственную кампанию в поддержку Сенцова, она так и называется – “Всех на всех”. Михнов-Войтенко подчеркивает, что эти слова – цитата из выступления Владимира Путина, который сам когда-то их произнес.

Участники акции считают, что надо напоминать политикам об их обещаниях и благих намерениях, в том числе о намерении обменять всех заключенных Украины и России в формате “всех на всех”. Участники акции отдают себе отчет, что обмен не может быть произведен одномоментно, но они полагают, что такие мероприятия и кампании