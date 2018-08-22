Bloomberg: Россия начала закупать золото в ожидании новых санкций

Центральный Банк России начал закупать золото в ожидании новых санкций со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

За июль Россия закупила более 26 тонн золота. В итоге золотой резерв страны достиг 2170 тонн и оценивается более чем в 77 миллиардов долларов. При этом Россия продолжает избавляться от американских активов. Как пишет Bloomberg, это может быть связано с попыткой защитить себя от новых санкций со стороны США.

22 августа вступает в силу первая часть новых санкций США в отношении России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.