Пенсионный маневр. Путин объявит о смягчении непопулярной реформы

Владимир Путин на следующей неделе объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. По словам этих источников, скорее всего, заявление будет сделано 28 августа – на этот день у президента России запланирована поездка в Новосибирскую и Омскую области.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, не исключил, что Путин действительно сделает такое заявление во время поездки по регионам перед единым днем голосования, назначенным на 9 сентября.

"Проект" – это издание заявляет о себе как о независимом медиа, объединившем журналистов-расследователей и репортеров, – ссылался на источники в администрации президента, Государственной думе и в правительстве России. Утечка информации о том, что Путин собирается предложить варианты смягчения пенсионной реформы, последовала всего через несколько дней после того, как эта реформа обсуждалась на генеральном совете правящей партии "Единая Россия" и на открытых слушаниях в Госдуме.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.

Слушания изобиловали довольно яркими выступлениями. В частности, заместитель министра образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что залогом успеха реформы будет сокращение числа холостяков в России, которые, по его данным, "не доживают" 3500 дней по сравнению с женатыми мужчинами.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов, выступая на слушаниях, зачитал стихи, написанные "лауреатом поэтической премии" его партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет издание "Медуза", назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора.

Самым конкретным, по мнению многих наблюдателей, было выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что реформу надо было готовить еще 10 лет назад и сейчас без нее уже не обойтись, "хотя концепция еще будет обсуждаться и дорабатываться". При сохранении пенсионной системы уровень пенсий будет только снижаться из-за изменений демографического характера. Поэтому, подчеркнул Кудрин, "нужен новый взгляд на ситуацию". По его оценкам, пенсия после реформы должна составлять около 70 процентов от зарплаты – вместо нынешних 30 процентов.

Если информация о том, что Владимир Путин собирается выступить с предложениями о смягчении реформы, подтвердится, удовлетворит ли это общественное мнение? Вырастет ли снова рейтинг президента? Вот мнение президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова.

– Вы были свидетелем думских слушаний по пенсионной реформе. Какие ваши главные впечатления от них? Какие выступления вы бы выделили и по существу, и по их экспрессивности?

Зюганов и Жириновский словно соревновались в том, как можно меньше говорить о пенсиях в ходе слушаний о пенсионной реформе

– Думские слушания, я думаю, важны были не столько как инструмент коррекции пенсионной реформы, сколько как некий парад предъявления усилий разных органов власти в продвижении пенсионной реформы. Не секрет, что в условиях пассивности правительства, которое даже не торопится выдвинуть своего собственного "фронтмена" по продвижению реформы, и Дума, и партия "Единая Россия", и ряд других структур претендовали на то, чтобы показать – именно мы бились за то, чтобы не оставлять Путина один на один с законопроектом о пенсионной реформе. Показать участие и поддержку со стороны политической элиты, региональных элит и так далее. И в этом плане события, которые были в понедельник и во вторник (генеральный совет "Единой России" и слушания в Думе), конечно, стали частью такого парада предъявления собственных усилий, собственной активности в стремлении сгладить негативный эффект, который возник в обществе от пенсионной реформы.

Что касается слушаний в Думе. На удивление не было такой острой атмосферы, которая была, например, на прошлогодних слушаниях в Думе по реновации. В общем, все мало отличалось от обычного пленарного заседания Госдумы: доклады представителей фракций, председателя правительства. То есть все было очень системно и стройно. Наверное, сложилось ощущение, что слушания в Думе должны были показать очевидную слабость и бессилие лидеров протеста против пенсионной реформы. Потому что и Зюганов, и Жириновский словно соревновались в том, как можно меньше говорить о пенсиях в ходе слушаний о пенсионной реформе, и как можно больше говорить какие-то общие вещи – распад Советского Союза, МВФ и все то, что лидеры этих партий говорят в подобающей атмосфере. Наверное, задача продемонстрировать, что "мы выслушали все точки зрения и увидели, что спорить особенно не с кем", была решена. Договорная ли эта ситуация с оппозицией и профсоюзами, либо действительно чья-то слабость – об этом можно спорить.

Другое дело, что нет ощущения, что здесь мечтают об этой реформе. Все равно то же правительство, если окажется, что реформу отменят или перенесут, только вздохнет с облегчением. И отсутствие такого публичного "драйвера" у проекта пенсионной реформы, конечно, заметно. В этой ситуации роль такого "драйвера" в силу каких-то причин взял на себя глава Счетной палаты Алексей Кудрин, чье выступление было по крайней мере самым четким, самым ярким. Не просто механическим пересказом каких-то цифр, как это было у министра труда Топилина, формального докладчика от правительства, а понимание того проблемного ряда и того инструментария, который актуален при разговоре о функционировании пенсионной системы.

– И все-таки во время слушаний приходило ли вам в голову, что они могут быть маневром, который позволил бы потом главе государства эффектно заявить о смягчении реформы?

Возможность компромисса в пенсионную реформу была заложена с самого начала

– Я думаю, что слушания в большей степени нужны были Госдуме в рамках внутриаппаратной борьбы, нежели как обязательный элемент драматургии пенсионной реформы. Но в целом ощущение, что и Дума, и "Единая Россия" предложили иногда резонансные и важные, но все же второстепенные инициативы, расступившись и тем самым дав Владимиру Путину при желании возможность сказать о чем-то главном и выступить инициатором этого главного. Конечно, такое ощущение создавалось.

– Как вы считаете, удовлетворят ли предложения, о которых пишет "Проект", общественное мнение в России?

– Я вполне допускаю, что возможность компромисса в пенсионную реформу была заложена с самого начала. Те же 63 года для женщин выглядели как пространство для торга, для маневра, размена. И это довольно очевидно. А дальше уже вопрос – удастся ли "попасть в эмоцию" и показать, что "отвели угрозу от граждан", или не удастся. Потому что одно время казалось, что, в принципе, вмешательство президента как-то радикально ситуацию скорректирует. Мы увидели одно заявление Владимира Путина в Калининграде, которое было воспринято обществом как двусмысленное, но на негативные для власти социологические тренды оно практически не повлияло. Поэтому вопрос – как завернуть, как подать? Наверное, в принципе, технически это возможно – пусть не вернуть рейтинги на прежний уровень начала года, но отвоевать часть колеблющихся. Другое дело, что ощущение, которое в коридорах власти есть, что пенсионеры сейчас уже за реформу, – это ощущение ошибочное. Потому что как раз оценка пенсионерами ситуации исходит не от их собственного положения, а тревог, страхов и неврозов, которые у них сейчас есть. Страхов за детей и внуков, подчас надуманных тревог, но вполне очевидных. Есть интрига вокруг того, формируется ли в обществе какое-то новое провластное ядро. Или же та волна негатива, которая возникла вокруг власти, связана не только с пенсионной реформой, которая просто стала детонатором общего раздражения, усталости, которая есть у части общества. Выступление Путина, наверное, будет удачным, но масштаб этой удачи выглядит пока не предрешенным.

Выступление Путина, наверное, будет удачным, но масштаб этой удачи выглядит пока не предрешенным

​– Если верить "Проекту", то Владимир Путин собирался заявлять о смягчении реформы осенью, но было решено сделать это уже в августе. Означает ли это, что в Кремле сильно нервничают?

– Атмосфера вокруг пенсионной реформы в принципе вполне нервная. Было несколько интриг – прозвучат ли слова о смягчении уже ближе ко второму чтению в Думе, или же накануне единого дня голосования и региональных выборов, которые будут в начале сентября. Потому что федеральная власть не обязана разменивать эту историю на текущие рейтинги региональных отделений "Единой России" или губернаторов. Все-таки пенсионная реформа – вопрос более масштабный. Наверное, если верить утечкам, все-таки решено на единый день голосования сентябрьский повлиять.

Второй фактор, который есть, – это акции протеста, которые тоже намечены на начало сентября. Алексей Навальный говорит, что вот "мы выступили и сломали хребет власти". Я пока относился бы к этому с осторожностью. Потому что если брать первую волну акций протеста, которая была в июле – начале августа, она была очень масштабной по охвату, но достаточно бледной по эмоциям участников. С печатью некой обреченности, скорее напоминавшей эмоции участников всероссийских акций протеста КПРФ, которые весной и осенью проходят, но ничем не запоминаются и повестку никак не переламывают. Общественное недовольство было довольно ощутимым и активным, но какого-то креатива, предвкушения победы или достижения компромисса я в этих акциях не видел.

Все-таки решено на единый день голосования сентябрьский повлиять

​– Как вы полагаете, утечку о том, что Путин будет заявлять о смягчении пенсионной реформы, организовали доброжелатели или противники президента?

– Я не знаю всей подоплеки событий, но если брать последние год-два, то жанр утечек информации, которые впоследствии подтверждались, в том числе утечек через оппозиционные и через либеральные издания, достаточно привычен. Если раньше считалось, что утечка сломает всю игру и обязательно сорвет сценарий, о котором публиковалась информация, то в последние год-два скорее мы привыкли к тому, что утечки сбываются, – полагает Михаил Виноградов.​