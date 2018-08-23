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Политика

Пенсионный маневр. Путин объявит о смягчении непопулярной реформы

Один из участников акций протеста против пенсионной реформы

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Владимир Путин на следующей неделе объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. По словам этих источников, скорее всего, заявление будет сделано 28 августа – на этот день у президента России запланирована поездка в Новосибирскую и Омскую области.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, не исключил, что Путин действительно сделает такое заявление во время поездки по регионам перед единым днем голосования, назначенным на 9 сентября.

"Проект" – это издание заявляет о себе как о независимом медиа, объединившем журналистов-расследователей и репортеров, – ссылался на источники в администрации президента, Государственной думе и в правительстве России. Утечка информации о том, что Путин собирается предложить варианты смягчения пенсионной реформы, последовала всего через несколько дней после того, как эта реформа обсуждалась на генеральном совете правящей партии "Единая Россия" и на открытых слушаниях в Госдуме.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.

Слушания изобиловали довольно яркими выступлениями. В частности, заместитель министра образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что залогом успеха реформы будет сокращение числа холостяков в России, которые, по его данным, "не доживают" 3500 дней по сравнению с женатыми мужчинами.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов, выступая на слушаниях, зачитал стихи, написанные "лауреатом поэтической премии" его партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет издание "Медуза", назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора.

Самым конкретным, по мнению многих наблюдателей, было выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что реформу надо было готовить еще 10 лет назад и сейчас без нее уже не обойтись, "хотя концепция еще будет обсуждаться и дорабатываться". При сохранении пенсионной системы уровень пенсий будет только снижаться из-за изменений демографического характера. Поэтому, подчеркнул Кудрин, "нужен новый взгляд на ситуацию". По его оценкам, пенсия после реформы должна составлять около 70 процентов от зарплаты – вместо нынешних 30 процентов.

Если информация о том, что Владимир Путин собирается выступить с предложениями о смягчении реформы, подтвердится, удовлетворит ли это общественное мнение? Вырастет ли снова рейтинг президента? Вот мнение президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова.

– Вы были свидетелем думских слушаний по пенсионной реформе. Какие ваши главные впечатления от них? Какие выступления вы бы выделили и по существу, и по их экспрессивности?

Зюганов и Жириновский словно соревновались в том, как можно меньше говорить о пенсиях в ходе слушаний о пенсионной реформе

– Думские слушания, я думаю, важны были не столько как инструмент коррекции пенсионной реформы, сколько как некий парад предъявления усилий разных органов власти в продвижении пенсионной реформы. Не секрет, что в условиях пассивности правительства, которое даже не торопится выдвинуть своего собственного "фронтмена" по продвижению реформы, и Дума, и партия "Единая Россия", и ряд других структур претендовали на то, чтобы показать – именно мы бились за то, чтобы не оставлять Путина один на один с законопроектом о пенсионной реформе. Показать участие и поддержку со стороны политической элиты, региональных элит и так далее. И в этом плане события, которые были в понедельник и во вторник (генеральный совет "Единой России" и слушания в Думе), конечно, стали частью такого парада предъявления собственных усилий, собственной активности в стремлении сгладить негативный эффект, который возник в обществе от пенсионной реформы.

Что касается слушаний в Думе. На удивление не было такой острой атмосферы, которая была, например, на прошлогодних слушаниях в Думе по реновации. В общем, все мало отличалось от обычного пленарного заседания Госдумы: доклады представителей фракций, председателя правительства. То есть все было очень системно и стройно. Наверное, сложилось ощущение, что слушания в Думе должны были показать очевидную слабость и бессилие лидеров протеста против пенсионной реформы. Потому что и Зюганов, и Жириновский словно соревновались в том, как можно меньше говорить о пенсиях в ходе слушаний о пенсионной реформе, и как можно больше говорить какие-то общие вещи – распад Советского Союза, МВФ и все то, что лидеры этих партий говорят в подобающей атмосфере. Наверное, задача продемонстрировать, что "мы выслушали все точки зрения и увидели, что спорить особенно не с кем", была решена. Договорная ли эта ситуация с оппозицией и профсоюзами, либо действительно чья-то слабость – об этом можно спорить.

Михаил Виноградов
Михаил Виноградов

Другое дело, что нет ощущения, что здесь мечтают об этой реформе. Все равно то же правительство, если окажется, что реформу отменят или перенесут, только вздохнет с облегчением. И отсутствие такого публичного "драйвера" у проекта пенсионной реформы, конечно, заметно. В этой ситуации роль такого "драйвера" в силу каких-то причин взял на себя глава Счетной палаты Алексей Кудрин, чье выступление было по крайней мере самым четким, самым ярким. Не просто механическим пересказом каких-то цифр, как это было у министра труда Топилина, формального докладчика от правительства, а понимание того проблемного ряда и того инструментария, который актуален при разговоре о функционировании пенсионной системы.

– И все-таки во время слушаний приходило ли вам в голову, что они могут быть маневром, который позволил бы потом главе государства эффектно заявить о смягчении реформы?

Возможность компромисса в пенсионную реформу была заложена с самого начала

– Я думаю, что слушания в большей степени нужны были Госдуме в рамках внутриаппаратной борьбы, нежели как обязательный элемент драматургии пенсионной реформы. Но в целом ощущение, что и Дума, и "Единая Россия" предложили иногда резонансные и важные, но все же второстепенные инициативы, расступившись и тем самым дав Владимиру Путину при желании возможность сказать о чем-то главном и выступить инициатором этого главного. Конечно, такое ощущение создавалось.

– Как вы считаете, удовлетворят ли предложения, о которых пишет "Проект", общественное мнение в России?

– Я вполне допускаю, что возможность компромисса в пенсионную реформу была заложена с самого начала. Те же 63 года для женщин выглядели как пространство для торга, для маневра, размена. И это довольно очевидно. А дальше уже вопрос – удастся ли "попасть в эмоцию" и показать, что "отвели угрозу от граждан", или не удастся. Потому что одно время казалось, что, в принципе, вмешательство президента как-то радикально ситуацию скорректирует. Мы увидели одно заявление Владимира Путина в Калининграде, которое было воспринято обществом как двусмысленное, но на негативные для власти социологические тренды оно практически не повлияло. Поэтому вопрос – как завернуть, как подать? Наверное, в принципе, технически это возможно – пусть не вернуть рейтинги на прежний уровень начала года, но отвоевать часть колеблющихся. Другое дело, что ощущение, которое в коридорах власти есть, что пенсионеры сейчас уже за реформу, – это ощущение ошибочное. Потому что как раз оценка пенсионерами ситуации исходит не от их собственного положения, а тревог, страхов и неврозов, которые у них сейчас есть. Страхов за детей и внуков, подчас надуманных тревог, но вполне очевидных. Есть интрига вокруг того, формируется ли в обществе какое-то новое провластное ядро. Или же та волна негатива, которая возникла вокруг власти, связана не только с пенсионной реформой, которая просто стала детонатором общего раздражения, усталости, которая есть у части общества. Выступление Путина, наверное, будет удачным, но масштаб этой удачи выглядит пока не предрешенным.

Выступление Путина, наверное, будет удачным, но масштаб этой удачи выглядит пока не предрешенным

– Если верить "Проекту", то Владимир Путин собирался заявлять о смягчении реформы осенью, но было решено сделать это уже в августе. Означает ли это, что в Кремле сильно нервничают?

– Атмосфера вокруг пенсионной реформы в принципе вполне нервная. Было несколько интриг – прозвучат ли слова о смягчении уже ближе ко второму чтению в Думе, или же накануне единого дня голосования и региональных выборов, которые будут в начале сентября. Потому что федеральная власть не обязана разменивать эту историю на текущие рейтинги региональных отделений "Единой России" или губернаторов. Все-таки пенсионная реформа – вопрос более масштабный. Наверное, если верить утечкам, все-таки решено на единый день голосования сентябрьский повлиять.

Митинг против пенсионной реформы в Иваново
Митинг против пенсионной реформы в Иваново

Второй фактор, который есть, – это акции протеста, которые тоже намечены на начало сентября. Алексей Навальный говорит, что вот "мы выступили и сломали хребет власти". Я пока относился бы к этому с осторожностью. Потому что если брать первую волну акций протеста, которая была в июле – начале августа, она была очень масштабной по охвату, но достаточно бледной по эмоциям участников. С печатью некой обреченности, скорее напоминавшей эмоции участников всероссийских акций протеста КПРФ, которые весной и осенью проходят, но ничем не запоминаются и повестку никак не переламывают. Общественное недовольство было довольно ощутимым и активным, но какого-то креатива, предвкушения победы или достижения компромисса я в этих акциях не видел.

Все-таки решено на единый день голосования сентябрьский повлиять

– Как вы полагаете, утечку о том, что Путин будет заявлять о смягчении пенсионной реформы, организовали доброжелатели или противники президента?

– Я не знаю всей подоплеки событий, но если брать последние год-два, то жанр утечек информации, которые впоследствии подтверждались, в том числе утечек через оппозиционные и через либеральные издания, достаточно привычен. Если раньше считалось, что утечка сломает всю игру и обязательно сорвет сценарий, о котором публиковалась информация, то в последние год-два скорее мы привыкли к тому, что утечки сбываются, – полагает Михаил Виноградов.​

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