Советник президента США сообщил о сокращении выплат ООН

Соединённые Штаты сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека (СПЧ). Об этом в интервью агентству Assocoated Press заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон напомнил, что Вашингтон оплачивает 22 процента общего бюджета ООН и является одним из "доноров" организации. США выяснят, какая часть их годового финансирования идёт на СПЧ и управление Верховного комиссара ООН по правам человека, и сократят платежи именно на эту сумму.
США вышли из СПЧ ООН 20 июня. Поводом стали резолюции совета с критикой политики Израиля на Ближнем Востоке.
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