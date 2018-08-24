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Советник президента США сообщил о сокращении выплат ООН

Джон Болтон

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Соединённые Штаты сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека (СПЧ). Об этом в интервью агентству Assocoated Press заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон напомнил, что Вашингтон оплачивает 22 процента общего бюджета ООН и является одним из "доноров" организации. США выяснят, какая часть их годового финансирования идёт на СПЧ и управление Верховного комиссара ООН по правам человека, и сократят платежи именно на эту сумму.

США вышли из СПЧ ООН 20 июня. Поводом стали резолюции совета с критикой политики Израиля на Ближнем Востоке.

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