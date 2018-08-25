Омбудсмен не нашел доказательств пыток в кемеровской колонии

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков утверждает, что не нашел доказательств применения пыток к осужденным в колонии №37. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Татьяны Москальковой.

Там заявили, что Волков вместе с представителями администрации колонии опросил около 200 заключенных. Среди них не оказалось тех, на кого ранее ссылались СМИ. Один осужденный был переведен в другую колонию, остальные вышли на свободу, утверждают в пресс-службе.

Накануне Следственный комитет начал проверку данных о пытках заключенного в одной из колоний Кемеровской области. Это произошло после публикации издания "Медуза", в которой говорилось о пытках и изнасилованиях в кемеровской ИК-37.