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В Воронеже напали на волонтера штаба Навального

Акция протеста сторонников Навального в Воронеже, 26 марта 2017

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В Воронеже в субботу неизвестный напал на волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального. Это произошло во время организованного сторонниками Навального пикета против уголовного преследования людей за репосты и "лайки" в Интернете.

Как сообщил воронежский штаб Навального, волонтеру Александру Бершову разбили нос. Сообщается, что он написал заявление о нападении в полицию. О личности нападавшего ничего не сообщается, в штабе считают, что нападение было провокацией.

Сам Алексей Навальный, недавно заявивший о намерении организовать 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста, в субботу был задержан в Москве и до понедельника, предположительно, останется в отделении полиции.

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