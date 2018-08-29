Обсчитал и спрятался. Водители против "Яндекс.Такси"

Новости об авариях, которые произошли по вине таксистов, появляются в СМИ регулярно. Причиной таких аварий часто становится усталость таксиста: так, в июне, в разгар чемпионата мира по футболу, водитель "Яндекс.Такси" врезался в толпу прохожих в центре Москвы. Водитель на тот момент находился за рулем 20 часов. На переработку таксистов толкает низкий заработок, а повышение комиссии за услуги агрегаторов только усугубляет ситуацию.

28 августа чуть больше десятка водителей пришли в офис "Яндекс.Такси", чтобы провести переговоры с руководством компании по поводу тарифной политики. За неделю до этой встречи они отправили письмо и уведомили компанию о своих намерениях.

Водители хотели объяснить представителям "Яндекс.Такси", что из-за повышения комиссии и добавления НДС они стали зарабатывать меньше, чем агрегатор зарабатывает на них. Раньше НДС платили сами агрегаторы, но потом "Яндекс" переложил этот налог на водителей. По словам таксистов, после выплаты вознаграждения "Яндексу", вычета расходов на бензин, на амортизацию или аренду автомобиля у водителя остается меньше, чем получает посреднический сервис.

– Первые 8 часов водитель не зарабатывает вообще ничего – он работает на комиссию агрегатору, на бензин и аренду, – говорит председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин. – Из-за вынужденных переработок и происходят аварии. И нет другого выхода, кроме как работать с "Яндексом": по данным департамента транспорта, "Яндексу" и Uber принадлежит 75% рынка.

Из той суммы, которую пассажир заплатил за проезд, водитель выплачивает вознаграждение "Яндексу" за услуги. Это вознаграждение состоит из нескольких слагаемых, одно из которых – ​это непосредственно комиссия, то есть фиксированный процент от той суммы, которую заплатил пассажир.

У водителей есть целый ряд претензий к "Яндексу", одна из которых почти анекдотичная, но характеризует отношение сервиса к таксистам. По правилам агрегатор должен уведомить всех водителей об изменении размера комиссии, но последние полтора месяца компания без уведомления брала бóльшую комиссию за свои услуги, чем было указано в партнерском договоре по самому дешевому тарифу – UberStart (сервисы Uber с февраля 2018 года предоставляет "Яндекс"). Как минимум полмесяца один из водителей добивался перерасчета, возмещения денег и исправления ошибок в документах.

Согласно оферте, условия которой приняли водители, комиссия за услуги компании по тарифу UberStart составляет 10 процентов. По сравнению с другими тарифами это очень дешево: средняя комиссия по Москве составляет 18–20 процентов. Но и сам заработок водителя по этому тарифу невелик, потому что UberStart дешев и для пассажира. Фактически полтора месяца водители платили комиссию 11,7% вместо 10%. Разница действительно невелика. Допустим, с поездки стоимостью 200 рублей комиссия должна была составить 20 рублей, а "Яндекс" забирал 23,4 рубля. Три рубля с поездки – совсем немного, но за месяц может набежать несколько сотен, а это заметная сумма для водителей такси, которые, по некоторым оценкам, зарабатывают в Москве около 30 тысяч рублей при 15-часовой пятидневке.

Водитель Евгений (имя изменено по его просьбе. – РС) заметил, что комиссия не соответствует тому, что написано в оферте, после чего написал об этом в службу поддержки "Яндекс.Такси" с просьбой разобраться в ситуации. Выяснилось, что это ошибка в тексте оферты.

Они признали ошибку, но ничего не исправили и не пересчитали

Сам текст оферты – это, по сути, договор присоединения. То есть это условия, которые одна сторона устанавливает, а другая принимает без возможности их изменять. Договор присоединения используется в случаях, когда необходимо заключать договоры в массовом порядке. Например, такие договоры используют сотовые операторы, банки, интернет-провайдеры и так далее.

– Этот документ, к которому присоединяются люди, первичен, – говорит Евгений. – В программе, которая рассчитывает стоимость поездки, не может быть ничего, что противоречит этому документу. Он находится на вершине пирамиды. Я писал во все места, где только можно, и у меня ушла на это неделя. Я сразу предложил им все это пересчитать. Они признали ошибку, но ничего не исправили и не пересчитали.

Больше недели после признания ошибки комиссия в оферте оставалась неизменной. А после отправки запроса Радио Свобода в "Яндекс.Такси" условия договора стали хаотично изменяться. Сначала выяснилось, что комиссия в оферте уже изменена на 11,7%, но никаких уведомлений об этом сделано не было (а это необходимо по договору присоединения). Затем в этот же день условия оферты изменились опять: на сайт вернули старый текст с теми же 10%. Все это время Радио Свобода вело переписку с представителем компании, но менеджер не пояснил, что происходит.

В конце концов компания признала ошибку. Вот комментарий менеджера по внешним коммуникациям Uber в России и СНГ:

"В партнёрской офферте комиссия агрегатора по тарифу uberSTART в Москве была указана некорректно: 10% вместо 11,7%. Мы благодарны внимательному партнёру и уже исправили ошибку. Так как это произошло по нашей вине, то мы приняли решение пересчитать размер комиссии за поездки, совершенные с 13 июля по 24 августа 2018 года, и перечислить деньги в ближайшие несколько дней. Все наши партнёры, которые работают по uberSTART, получат уведомление об этом" (авторская орфография сохранена. – РС).

"Яндекс" не раскрывает информацию о количестве водителей, которые работают по конкретному тарифу, поэтому сложно подсчитать, как много водителей стали жертвами ошибки компании и сколько составит общая сумма компенсаций. На момент публикации наши собеседники еще не получили никаких уведомлений о перерасчете.

Евгений считает, что история с комиссией может быть недоразумением, которое случилось из-за безалаберности сотрудников компании. Однако помимо неправильной комиссии он выявил другую, уже системную проблему.

По словам Евгения, многое в тексте оферты неоправданно усложнено. Например, формула расчета тарифа для пассажира не выделена в доступном виде, а описана словами в тексте оферты. Поэтому ее приходится собирать самостоятельно. Тариф теперь зависит от времени суток, а карта тарифных зон настолько усложнена, что крайне трудно разобраться, в какой зоне водитель находится в момент отправления: одни только Мытищи делятся как минимум на 4 зоны. Все это затрудняет водителям расчет собственной выгоды от поездки, а также контроль за корректностью расчетов программы.

Водитель всегда будет ехать дольше, чем рассчитало приложение

Сейчас для оплаты услуг агрегаторы используют систему фиксированных тарифов для пассажиров. В ней стоимость поездки определяется заранее в момент, когда пользователь вводит пункты отправления и назначения. Стоимость поездки рассчитывается по определенной формуле, поэтому если водитель ее знает, он может подсчитать, сколько должен был заплатить пассажир. Евгений сам вывел эту формулу на основе текста договора. Тариф для пассажира складывается из нескольких слагаемых: фиксированной стоимости посадки, стоимости за весь пробег и стоимости всего времени поездки. Зная формулу, Евгений решил проверить программу "Таксометр", которая подсчитывает стоимость поездки для пассажира.

– В момент начала поездки я смотрю на расстояние и время самого дешевого маршрута, который выдает мне "Яндекс.Навигатор", то есть их же продукт, и потом сравниваю с тем, что взяли с пассажира. В итоге с пассажира всегда берут меньше, чем стоило по показаниям навигатора. В одной из моих последних поездок "Яндекс.Навигатор" указал, что 10 километров я должен проехать за 20 минут. Но исходя из того, сколько заплатил пассажир, программа "Таксометр" заложила на этот путь 13 минут (скриншоты и расчеты водителя есть в распоряжении редакции. –​ РС). То есть я сравниваю "Яндекс" с "Яндексом", и результаты не сходятся. Погрешности в расчете времени могут случаться, но обычно погрешности происходят в обе стороны. В "Яндекс.Такси" погрешность случается только в одну сторону: водитель всегда будет ехать дольше, чем рассчитало приложение. То есть получит меньше.

Чтобы прояснить вопросы с тарификацией одной из поездок, Евгений обратился в службу поддержки и попросил сообщить данные, которые использовались при тарификации поездки. По существу на эти вопросы не ответили (переписка имеется в распоряжении редакции. –​ РС).

В техподдержке "Яндекса" могут и неделю не отвечать

Владелец одного из московских таксопарков Даниил Володин рассказал, что водители, которые подключаются к "Яндекс.Такси" через него, тоже нередко сталкиваются с проблемами в перерасчете, когда фактическое время в пути не совпало с предполагаемым. По его словам, чтобы добиться перерасчета, нужно неделю переписываться со службой поддержки, а в ответ обычно приходят отписки от робота.

– Получается, что формально "Яндекс" прав и есть возможность перерасчета, но на деле оказывается очень тяжело постоянно писать об этом, и многие просто машут на это рукой. В Uber раньше с этим было как-то проще, потому что хоть со второго или третьего раза перерасчет делали и служба поддержки работала оперативно. Сейчас в техподдержке "Яндекса" могут и неделю не отвечать. Поэтому сам процесс переписки очень затягивается.

Водитель теряет треть заработка

Обычно водители подключаются к системе не напрямую, а через таксопарк. Получается, что водители могут лишь тщетно писать в службу поддержки, а таксопарк не будет вступать в спор с агрегатором, потому что для него нет никакой выгоды от конфликта с "Яндексом". По словам Володина, таксопарк всегда можно отключить от системы, поэтому никто не будет так рисковать. Вопрос Радио Свобода, происходит ли перерасчет, если фактическое время в пути не совпало с предполагаемым, "Яндекс.Такси" оставил без ответа.

Хозяин таксопарка также считает, что после слияния компаний "Яндекс" стал пользоваться своим, в некотором роде, монопольным положением при формировании комиссии.

– Они увеличили свою комиссию, прибавили к ней НДС, который теперь тоже должен платить водитель. Не нужно забывать, что и таксопарки тоже берут комиссию не меньше 4–5 процентов. В итоге общая средняя комиссия для водителя увеличилась с 24 почти до 30 процентов. Получается, что водитель на данный момент теряет треть заработка. Мало того что бензин вырос в цене, расходы на амортизацию машины увеличились, так еще и заработок водителя упал от увеличения комиссии "Яндекса".

Водитель Алексей Федоров, который периодически подрабатывает в такси через таксопарк, подтверждает, что после слияния компаний условия работы стали менее прозрачными.

Несмотря на то что в "Яндексе" тарифы выше, работать там нет никакого желания

– Комиссия "Яндекса" как будто плавающая, и я перестал ее отслеживать. Несмотря на то что в "Яндексе" тарифы выше, работать там нет никакого желания. В Uber все было понятно: в конце поездки ты всегда видел, сколько было километров и минут. Всегда можно было взять и посчитать на калькуляторе. "Яндекс" этой информации не дает, поэтому подсчитать самостоятельно очень сложно. Подобных неудобств стало очень много. В общем, как говорится: "В России дети хорошие, а всё, что делается руками, – не очень".

Получается, что рядовой водитель практически не имеет возможности подсчитать свой заработок и проверить расчеты "Таксометра". Текст оферты и система тарификации устроены так, что разобраться в них может не каждый. Более того, из признания компании можно сделать вывод, что в тексте оферты возможны ошибки, которые может заметить только очень внимательный водитель.

Я не успел опомниться, как он уже ковыряется у меня в багажнике

Кроме финансовых вопросов, водители надеялись обсудить с руководством "Яндекс.Такси" новый способ проверки технического состояния автомобилей, который вызывает возмущение таксистов. На данный момент это работает так: таксист получает вызов, но вместо пассажира приезжает к человеку в форме "Яндекса". Этот человек не представляется, не дает никаких документов и начинает осмотр машины: он может открыть багажник, залезть в бардачок и так далее. А если водитель будет протестовать, сервис его заблокирует. Более того, за этот вызов водитель не получает ничего: он тратит время и бензин на подачу, а компания не платит ему за это.

Что он делает в моей машине? Может, он мне наркотики подкинет, а меня через десять минут скрутит ОМОН

– Меня вызвали на заправку, где стоял мужчина в красной куртке с надписью "Яндекс.Такси", – рассказывает таксист Алексей. – Я не успел опомниться, как он уже ковыряется у меня в багажнике. Даже представитель власти не может полезть ко мне в машину, если нет двух понятых. Что он делает в моей машине? Может, он мне наркотики подкинет, а меня через десять минут скрутит ОМОН и увезет. Оказалось, что это сотрудник фирмы "Анкор", нанятый "Яндексом" для внешней проверки технического состояния автомобиля. Мы поругались, и через десять минут меня заблокировали. В компании "Анкор" мне сказали, что их сотрудник не может стоять на заправке. Они занимаются подбором персонала и, по их словам, договора с "Яндексом" не заключали. Я вызвал полицию и написал на него заявление.

В фойе здания, где находится "Яндекс.Такси", водители пробыли около часа. В итоге на переговоры с таксистами вышел только бывший подполковник ФСБ Александр Шишкарев, который сейчас работает в службе контроля офиса "Яндекс.Такси". Своим званием он пытался успокоить некоторых водителей, которых захлестнули эмоции. Он посоветовал водителям обращаться в суд, если они считают, что кто-то ущемляет их права. В этот день водители звонили во все доступные службы "Яндекса", просили охранников позвать "хоть какого-нибудь клерка", который мог бы ответить на их вопросы. Но общаться с ними никто не захотел. Единственное, что охранники смогли пообещать, так это то, что доложат о приезде водителей своему руководству. И добавили, что зафиксировали номера машин, которые подъехали к офису.

"Яндекс.Такси" защитил себя не только бывшими сотрудниками ФСБ, но еще и текстом собственной оферты. Согласно этому документу, за общение с прессой без предварительного согласования "Яндекс.Такси" может наказать водителей. Компания может потребовать выплатить неустойку в размере 20 тысяч рублей. А если таксопарк не выплатит неустойку, то "Яндекс" может расторгнуть с ним договор.