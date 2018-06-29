В такси небезопасно, а неприкосновенность частной жизни, похоже, отменили

1 июля вступает в силу последняя норма из пакета антитеррористических поправок к законам, прозванного «пакетом Яровой». Значит ли это, что россияне должны забыть о тайне телефонных переговоров, переписки и неприкосновенности частной жизни?

По данным движения "Синие ведёрки", ежегодно в такси гибнут более 1000 человек - как пассажиров, так и водителей. Правозащитники считают, что реальное число таких смертей как минимум втрое больше. При этом, до недавнего времени привлечь к ответственности популярные сервисы по заказу такси было практически невозможно.Но, 26 июня состоялся Пленум Верховного суда Росси. Что изменится теперь?