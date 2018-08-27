Навальному отказали в регистрации партии "Россия будущего"

Министерство юстиции России отказало оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации партии "Россия будущего". Политик опубликовал документ на своём сайте.

В ведомстве отказ объясняют тем, что активисты не подали все необходимые для регистрации документы. Решение министерства может быть обжаловано в суде.

Сторонники Навального пытались зарегистрировать партию в середине июля. Однако тогда чиновники заявили, что устав "России будущего" противоречит закону. Активисты Навального сообщают, что для регистрации был проведен съезд партии и собрания в 55 регионах.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Министерство юстиции отказывает ему. Оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.