Шойгу анонсировал крупнейшие с 1981 года военные учения

Российское министерство обороны анонсировало военные учения "Восток-2018", которые, по замыслу ведомства, станут крупнейшими с 1981 года, когда состоялись совместные маневры СССР и стран Варшавского договора.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, включая воздушно-десантные войска, а также более тысячи самолетов и вертолетов. В маневрах примут участие Тихоокеанский и Северный флот, заявил глава военного ведомства.

Учения намечены на 11-15 сентября. Агентство "Интерфакс" пишет, что им присвоен международный статус.

В сентябре прошлого года на территории России и Белоруссии прошли маневры "Запад-2017". Согласно их сценарию, российские и белорусские войска противостояли армии вымышленных западных стран. В ноябре того же года президент Владимир Путин призвал крупные и стратегические предприятия "независимо от форм собственности" быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции.

В НАТО заявили, что маневры свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".

Учения "Запад-81", с которым Шойгу сравнил предстоящие учения, проходили в том числе вблизи границы с Польшей. Запад воспринял их как демонстрацию силы и готовности Советского Союза к крупной наступательной операции.