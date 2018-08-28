В ФБК заявили, что Володин лжет о доходах своей матери

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявили, что председатель Государственной думы России Вячеслав Володин лжет, когда говорит о сумме доходов его матери, полученных от продажи акций. Об этом сообщается в материале, опубликованном на сайте основателя фонда оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Володин ответил на расследование ФБК, объяснив, откуда у его матери Лидии Барабановой 400-метровая квартира в Москве за 230 миллионов рублей. По словам чиновника, он и его мать владели примерно третью акций компании "Солнечные продукты", которые в 2007 году продали партнеру за 200 миллионов долларов. Барабанова получила примерно половину этой суммы.

Согласно обнаруженной ФБК информации, в 2016 году агентство ТАСС сообщало, что сумма сделки по продажи акций составляла 592 миллиона рублей. По старому курсу - это около 24 миллионов долларов. Такая же информация была подтверждена бывшим начальником антикоррупционного управления Кремля Олегом Плохим.

В расследовании ФБК об элитной недвижимости матери Володина также говорится, что в 72 года пенсионерка Барабанова активно занялась бизнесом. Сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами. Авторы расследования предполагают, что Барабанова – "фиктивный собственник", и собираются направить заявления в Следственный комитет и прокуратуру.