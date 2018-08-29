Еще двоих сотрудников ярославской ФСИН задержали по делу о пытках

Еще двое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области задержаны по делу о применении пыток к осужденным. В опубликованном в среду пресс-релизе Следственного комитета говорится, что речь идет о работниках колонии номер 8 Сардоре Зиябове и Дмитрии Никитинко.

По данным следствия, задержанные причастны к избиению осужденных в ноябре 2016 года. Оно попало на видео, которое неделю назад опубликовала "Новая газета". На нем сотрудники Ярославской ИК-1 выстраиваются в две линии вдоль коридора, после чего через этот строй прогоняют заключенных и бьют их руками и дубинками.

До этого "Новая газета" обнародовала полученную правозащитниками видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова в той же колонии. После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.