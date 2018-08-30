СМИ: соцсети отказались от рекламы "Единая Россия – партия президента"

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" отказались размещать на правах рекламы агитацию "Единой России" с упоминанием президента. В компании Mail.ru, владеющей этими соцсетями затребовали у "Единой России" документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным. Об этом Znak.com рассказал источник в одном из региональных избирательных штабов.

По его словам, партия прислала в Mail.ru рекламные ролики, которые давно идут на региональных телеканалах, но неожиданно получила "категоричный отказ". Никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет, а "негласные решения, принимаемые на Старой площади, для них не указ", – добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Кремль позволил использовать слоган "Единая Россия" – партия президента" в тех регионах, где у ее кандидатов наиболее низкие рейтинги перед выборами 9 сентября. "Фактически это последний резерв для партии", – сказал один из источников РБК, близкий к администрации президента.

В последние месяцы популярность "Единой России" снизилась на фоне планов правительства повысить пенсионный возраст в России. С начала года она упала на 16 пунктов.