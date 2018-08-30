В Нижнем Тагиле суд прекратил дело пенсионерки Ирины Куценок, которую обвинили в проведении несогласованной акции из-за попытки устроить встречу с журналистами. Об этом в четверг сообщил руководитель юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.
По его словам, выступавшая в суде уполномоченная по правам человека на Урале не нашла в действиях Куценок состава правонарушения.
О том, что пенсионерку обвинили в попытке организовать несогласованный митинг, стало известно на прошлой неделе. Ирина Куценок рассказала, что расклеила объявления, узнав о приезде журналистов канала "Вести Урал". Они собирались снимать сюжет о том, что в селе Покровское, где живет пенсионерка, уже два месяца нет горячей воды.
По словам Куценок, заявление на нее написала глава местной администрации Марина Сельская.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.