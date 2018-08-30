В Нижнем Тагиле суд прекратил дело пенсионерки Ирины Куценок, которую обвинили в проведении несогласованной акции из-за попытки устроить встречу с журналистами. Об этом в четверг сообщил руководитель юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.

По его словам, выступавшая в суде уполномоченная по правам человека на Урале не нашла в действиях Куценок состава правонарушения.

О том, что пенсионерку обвинили в попытке организовать несогласованный митинг, стало известно на прошлой неделе. Ирина Куценок рассказала, что расклеила объявления, узнав о приезде журналистов канала "Вести Урал". Они собирались снимать сюжет о том, что в селе Покровское, где живет пенсионерка, уже два месяца нет горячей воды.

По словам Куценок, заявление на нее написала глава местной администрации Марина Сельская.