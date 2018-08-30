США депортируют в Казахстан Диаса Кадырбаева, осужденного по делу о теракте на Бостонском марафоне. Как сообщает Associated Press, Кадырбаев уже вышел из тюрьмы и в настоящее время находится под стражей в иммиграционной службе. Его депортируют в ближайшее время.

В 2013 году во время марафона в Бостоне произошли два взрыва. Погибли три человека, более 260 пострадали. В организации теракта обвинили братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых. Джохара приговорили к смертной казни, Тамерлан был убит во время перестрелки с полицией.

Кадырбаев – друг Царнаевых. Его осудили в 2015 году по статье о воспрепятствовании следствию – после теракта он избавился от рюкзака и ноутбука Джохара Царнаева. Сам Кадырбаев признал свою вину.