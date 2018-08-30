Обвиняемого по делу "Сети" Илью Шакурского поместили в карцер

В следственном изоляторе Пензы обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Илью Шакурского поместили в карцер. Антифа-активист якобы нарушал режим. Об этом Медиазоне сообщила мать Шакурского.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.