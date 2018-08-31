Следственный комитет: взрыва на борту самолета Качиньского не было

Следственный комитет России не нашел подтверждения версии о взрыве на борту самолета президента Польши Леха Качиньского, который разбилсяпод Смоленском в апреле 2010 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. Версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - заявила Петренко.

В апреле 2018 года польская комиссия по расследованию катастрофы опубликовала новый отчет, в котором говорилось, что основной причиной крушения стал взрыв на борту самолета Качиньского. Позднее польские следователи заявили, что нашли следы взрывчатки на обломках самолета и теле одной из жертв. В отчете, обнародованном в 2011 году, говорилось об ошибках экипажа. Этот документ был аннулирован.

На прошлой неделе в Следственном комитете России сообщили, что разрешат следователям из Польши осмотреть обломки самолета президента Леха Качиньского. Для этого в начале сентября в Россию прибудут 8 польских следователей. При этом в ведомстве уточнили, что осматривать агрегаты и элементы конструкции самолета будут российские следователи в присутствии польских коллег.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качиньский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.