"Черный пиар, давление на бюджетников": как готовят 9 сентября

Движение за права избирателей "Голос" подготовило доклад, посвященный выборам, которые пройдут в России 9 сентября. Эксперты сообщают, что особую озабоченность у них вызывает ситуация в Подмосковье. Там сразу в трех городах появилась информация об административном давлении на участковые избирательные комиссии для того, чтобы они "обеспечили результат" действующего губернатора Андрея Воробьева. В ряде регионов, например в Екатеринбурге, кандидаты оказались под жестким административным прессингом. Кроме того, по данным экспертов, по-прежнему в ходу черный пиар, давление на бюджетников и скрытая агитация.

9 сентября в российских регионах пройдут выборы высших должностных лиц, также состоятся выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

В частности, в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях будут выбирать депутатов Государственной думы. Губернаторов или глав регионов будут выбирать в 22 регионах: в республиках Саха (Якутия) и Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, городе Москва и Чукотской автономной области.

В 16 субъектах РФ будут избирать депутатов законодательных (представительных) органов власти, это произойдет в республиках Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, в Забайкальском крае, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе.

В республиках Адыгея, Якутия, Тыва, Хакасия, в Красноярском крае, в Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Рязанской, Свердловской и Тюменской областях будут выбирать депутатов представительных органов власти.

Глав (мэров) административных центров выберут 9 сентября в республиках Саха (Якутия) и Хакасия, в Хабаровском крае и Томской области.

При подготовке доклада использовались данные, собранные долгосрочными наблюдателями в регионах, а также сообщения, поступившие на информационный ресурс "Карта нарушений". О новом докладе движения "Голос" Радио Свобода рассказал эксперт по выборам Станислав Андрейчук:

– В этот раз мы анализируем то, как шел ход кампании в агитационный период, говорим о том, как велась агитация, информирование избирателей, как работали кандидаты, как работали комиссии. И говорим о первых появившихся фактах принуждения в отношении избирателей, которые сейчас становятся известны. К сожалению, перед каждыми выборами недели за две начинается история с принуждением избирателей идти голосовать.

– Где-то наиболее ярко эта история сейчас проявляется? Или это везде происходит?

Подмосковье так и не удалось очистить от фальсификаций

– Это происходит везде – где-то чуть сильнее, где-то чуть меньше. В Подмосковье несколько тревожных сигналов, что там вообще членов комиссии вынуждают чуть ли не фальсифицировать результаты. Подмосковье так и не удалось до конца очистить от фальсификаций, к сожалению, в отличие от самой Москвы. Посмотрим, как все будет происходить. Привозят в этом году еще и появившиеся так называемые экстерриториальные участки на выборах мэра Москвы, которые тоже будут в Подмосковье. Как повлияют региональные политические культуры друг на друга, нам тоже предстоит посмотреть и выяснять.

–​ Для чего организовали эти экстерриториальные участки?

Экстерриториальные участки в Подмосковье – это попытка повышения явки

– Формально это была забота об избирателях, которые смогут голосовать в своих садовых товариществах. Понятно, что это попытка повышения явки, но мы с определенным скепсисом к этому относимся, потому что вряд ли там будет большое голосование. Посмотрим. Главное, чтобы там не было каруселей.

– Как вам кажется, избирательная кампания в каком регионе обещает быть более-менее интересной? Интриги где-нибудь ожидаются?

Очень бурный в этом году Екатеринбург – были нападения, сжигали машины, поджигали дома

– У нас очень бурный в этом году Екатеринбург – выборы в городскую думу. Там действительно серьезная конкуренция. Там доходит и до криминала. Там зафиксированы случаи давления на кандидатов, на представителей штабов, даже на родственников кандидатов. Несколько раз там нападали на сотрудников штабов, в том числе вооруженные нападения были, сжигали машины, поджигали дома и так далее. Были достаточно серьезные противостояния в Красноярском крае, на выборах в городскую думу Красноярска. Есть серьезные факты противостояний по Забайкалью. Также по отдельным территориям – в Ивановской области, в Ярославле. Посмотрим, как дальше будет, но это скорее такие сполохи на местном уровне, даже не на региональном. А то, что касается губернаторских выборов, там везде достаточно предсказуемо.

–​ Не секрет, что единый день голосования 9 сентября проходит в России на фоне практически принятия достаточно непопулярной пенсионной реформы – подняли пенсионный возраст и мужчинам, и женщинам. Как вам кажется, вот эта пенсионная реформа как-то скажется на явке избирателей?

Власть заинтересована приводить только свой электорат, в котором она уверена

– Я думаю, что она скажется и, скорее всего, в сторону уменьшения. Дело в том, что в этой ситуации власть заинтересована в том, чтобы явку все-таки "подсушивать", приводить только свой электорат, в котором они уверены, что он проголосует как надо, и сделать все, чтобы протестный электорат остался дома. Мы видим, что еще на стадии выдвижения кандидатов во многих регионах проблемы для власти были решены. Они сделали все, чтобы коммунисты не выдвинулись в Алтайском крае, в Омской области. При этом стоит отметить, что и оппозиционные кандидаты не так активно используют тему реформы, как могли бы. В Алтайском крае опять же коммунисты отказались от выдвижения кандидата и говорили, что они сосредоточены на референдуме на тему пенсионной реформы. После того, как они зарегистрировали инициативную группу по проведению референдума, дальше тишина. В других регионах тоже кандидаты, если и используют тему повышения пенсионного возраста, то очень скромно. Зачастую даже на тех редких теледебатах, куда приходят главы регионов, им эти вопросы не всегда задают.

​–​ О чем это говорит? Тема под запретом?

Это показатель симуляционного характера кампании, допустима только ритуальная критика власти

– На наш взгляд, это показатель симуляционного характера кампании. Понятно, что участники допускались до выборов, по крайней мере, на уровне губернаторских кампаний только в том случае, если были достигнуты договоренности о том, как они будут себя в этой кампании вести. Допустима только ритуальная критика власти. Кандидаты коммунистов или ЛДПР не могут не критиковать, но их критика гораздо более осторожная, чем могла бы быть в этой ситуации.

– Явка будет все-таки немножко ниже. Но власть все равно, видимо, как-то попытается что-то там накрутить. Какие сейчас методики используются, чтобы поднять явку?

Власть не заинтересована в поднятии явки

– Тут надо понимать, что в поднятии явки власть не особо заинтересована. Ее интерес в том, чтобы засушить явку в целом, но максимально мобилизовать те сектора электората, которые власти контролируют. На засушке явки работает как раз отсутствие реальной кампании, отсутствие реальной конкуренции. Те проекты, которые мы видели, активно использовались в течение президентской кампании. В этот раз они проводятся, на наш взгляд, достаточно формально и призваны, скорее, сделать так, чтобы технологи могли немножечко подзаработать на этих вещах. Там нет такого ажиотажа, который был перед 18 марта. Таким образом, явка снижается, зато власть начинает старыми способами через работодателей, через какие-то свои существующие сети мобилизовать людей, то есть прежде всего бюджетников, каких-то районных активистов, которые встроены в эту систему, и так далее.

– Не так давно в Барнауле один из избиркомов разослал письма в туркомпании с требованием предоставить им личные данные избирателей. ЦИК поругал как бы этих инициативных товарищей. А много ли подобных случаев происходит перед этими выборами? Как еще люди, которые занимаются выборами, используют административный ресурс?

Избирательные комиссии очень сильно зависят от исполнительной власти

– Одна из главных проблем – это то, что независимость избирательных комиссий только декларируется. На самом деле у нас избирательные комиссии очень сильно зависят от исполнительной власти. Случай в Барнауле как раз очень ярким примером такой зависимости служит. Мы видим истории в Лобне, в Химках, в других городах Подмосковья, когда именно представители власти начинают проводить инструктажи избирательных комиссий и говорить о том, как они должны организовывать надомное голосование, вплоть до того, что говорить о том, сколько они должны на этом надомном голосовании вкинуть голосов за конкретных кандидатов. Это как раз очень тревожная история. Сколько бы ЦИК ни пытался разрывать эту порочную связь между чиновниками и избиркомами, к сожалению, этого сделать пока так и не удается. В общем, наверное, теми методами, которыми это делается, не удастся никогда. Нужно перестраивать всю систему.

​– Вам интересно наблюдать за нынешней предвыборной кампанией?

Кампания достаточно скучная, нет агитационного креатива

– Кампания достаточно скучная, прежде всего, для избирателей. Практически нет какого-то агитационного креатива кандидатов. Те слоганы, которые по большей части страны проходят, это старые шаблоны, даже не шаблоны, а какой-то набор слов, не формирующий образ кандидата. Избирательная кампания как такой пиаровский проект деградировала у нас в условиях отсутствия публичной политики. Я думаю, что и избирателям скучно. Поэтому явки большой не будет.

–​ Тем не менее "Голос" продолжает наблюдать за выборами. Будут ли ваши наблюдатели на участках в регионах?

– Да, конечно. Мы примерно в двух десятках регионов выставим наблюдателей. Конечно, их будет поменьше, чем на президентских выборах, потому что мы очень сильно зависим от гражданской активности. Здесь на большинстве территорий от дня голосования очень мало зависит. Я бы призывал активизироваться наблюдателей в Москве и Подмосковье, прежде всего. Потому что история с новыми появившимися избирательными участками в садоводческих товариществах новая, требующая того, чтобы за ними внимательно следили. Мне кажется, очень важно сохранить Москву такой же чистой в плане фальсификаций, какой она была на протяжении последних лет, – полагает эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук.

О том, что явка на выборах 9 сентября 2018 года будет низкой, ранее заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его мнению, явку снизит пенсионная реформа, которая будоражит российское общество последние несколько месяцев.

Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах Федоров назвал "электоральную усталость после больших выборов". "Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию", –​ сказал глава ВЦИОМ, имея в виду прошедшие в марте 2018 года выборы президента.