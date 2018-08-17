Избирком требует от турфирм персональные данные отдыхающих

ЦИК России обещает разобраться с инициативой одного из барнаульских избиркомов, который потребовал от местных туристических компаний предоставить личную информацию туристов. Подобные запросы получили несколько барнаульских турагентств. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил РБК, что считает подобную практику незаконной. О том, что избиркомы потребовали от турагентств предоставить им персональные данные клиентов, 16 августа сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов", – рассказала Тюрина.

По данным Радио Свобода, председатель избиркома Железнодорожного района Барнаула Геннадий Зайцев, который подписал это письмо, сейчас на больничном. В движении "Голос" действия избиркома также называют незаконными и полагают, что информация об отсутствующих избирателях дает возможность фальсифицировать результаты предстоящих выборов.

В ЦИКе напомнили, что сбор персональных данных является незаконным. "Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступала за строгое соблюдение федерального закона "О персональных данных". По нему обработка личной информации разрешена только при согласии самого гражданина. За незаконный сбор таких сведений предусмотрены штраф в размере до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до четырех лет (ст. 137 УК)", – рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, уточнив, что при необходимости региональным избирательным комиссиям будут даны дополнительные разъяснения.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала Радио Свобода о том, как туристические компании стали получать письма от избиркома и как представители отрасли собираются на это реагировать:

Для чего им эта информация, можно только гадать, потому что в законе о выборах такой функции у избирательной комиссии нет

– Мы сначала получили сигнал от одного турагентства, конкретного, из конкретного города, не стали его нигде называть, чтобы не подставить, но дальше к нам пошли сигналы из этого же города от других компаний, которые получили такие же письма, – рассказала Ирина Тюрина. – Поэтому теперь мы можем сказать, что это город Барнаул, Железнодорожная районная избирательная комиссия. Они просят предоставить информацию о туристах, которые не будут находиться в городе в день выборов, и формулировка там такая: "Информацию следует предоставить до 1 сентября и указать в ней фамилию, имя, отчество, дату рождения и место регистрации гражданина". Вот и все. Для чего им эта информация, можно только гадать, потому что в законе о выборах нет такой функции у избирательной комиссии – выяснять, будет находиться гражданин в городе, на территории в день голосования или нет. Варианты могут быть самые разные, вплоть до уверенности, что этого гражданина в городе не будет, поэтому можно поставить нужную галочку в его бюллетене. Но это не более чем домыслы, то есть никаких целей в формулировках не указано, – уточняет представитель РТС.

По словам Ирины Тюриной, турагентства, конечно, не будут предоставлять подобную информацию, потому что это нарушает закон о персональных данных:

Мы предали это огласке, опубликовали информацию для турфирм, что они не обязаны и не имеют права предоставлять эти данные

– Предоставление третьим лицам персональных данных без согласия гражданина – это нарушение закона, которое карается по определенной статье Уголовного кодекса. Поэтому, естественно, никакое турагентство никаких списков никаким избирательным комиссиям предоставлять не будет. Мы не знаем, может быть, это происходит где-то еще, дано какое-то указание. Но у нас сигналы пока идут только в отношении одной комиссии, поэтому можно предположить, что это их инициатива. Для чего им это, будем гадать. Мы предали это огласке, опубликовали на наших информационных каналах консультацию для турфирм, что они не обязаны и не имеют права предоставлять такую информацию без согласия своих клиентов. Мы просто распространили информацию, чтобы турфирмы были уверены в том, что они не должны предоставлять никакие списки, никакие персональные данные никаким избирательным комиссиям, – сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Елены Красулиной, которую цитирует ресурс ratanews.ru, разослать письмо по турагентствам Барнаула ее попросила заведующая отделом по развитию туризма городской администрации Барнаула Татьяна Сибиркина, "чтобы обеспечить возможность голосования тем, кого 9 сентября не будет в городе". "Допустим, человек, который проживает в Барнауле, уедет в Белокуриху или в Горный Алтай. И они готовы предоставить ему место для голосования там, где он будет находиться", – пояснила инициативу чиновницы Елена Красулина.

Директор барнаульской туркомпании "Плот" Александр Смирнов, которого также цитирует ratanews, рассказал, что реагировать на требование избиркома не собирается: "Для нас это чревато нарушением закона о персональных данных. Мы не имеем права без согласия туристов давать такую информацию, только с их письменного разрешения, иначе нам грозит уголовная ответственность. И что, мы должны позвонить клиентам и сказать: придите к нам в офис, пожалуйста, и подпишите согласие на передачу ваших персональных данных туда-то и туда-то? Тут даже не в законе дело, а в элементарном здравом смысле", – пояснил он.

Профессиональное сообщество просто в недоумении

Как рассказал Радио Свобода еще один из представителей туротрасли в Барнауле, запрос из ТИК Железнодорожного района разослали только отдельным компаниям. По словам собеседника, "профессиональное сообщество просто в недоумении, поскольку такого в практике агентств еще не было". В компаниях понимают, что такие просьбы незаконны и есть все основания отказать в предоставлении данных. "Думаю, никто не будет предоставлять эти сведения, даже если запрос поступит через АРАТ или от представителей городской администрации. Можно сослаться на закон о персональных данных. Операторы не хотят поднимать шумиху, но между собой обсуждают эту ситуацию. Что касается клиентов, то они просто не знают, кто ими интересуется помимо организаторов туров. По закону они должны быть спокойны. Думаю, что правление АРАТ должно озвучить согласованное мнение", – рассказал сотрудник барнаульского турагентства.

Радио Свобода попыталось связаться с руководителем избиркома Железнодорожного района Барнаула Геннадием Зайцевым, но в ТИКе сообщили, что он заболел и его нет на рабочем месте. О происхождении писем представитель избиркома не знает, хотя пресса живо интересуется этой темой. Сотрудница избиркома также сказала, что не знает ни о каком специальном совещании о выборах в администрации Барнаула, поскольку такой информацией может владеть только г-н Зайцев.

Эксперт движения за права избирателей "Голос" Станислав Андрейчук также уверен, что инициатива барнаульского избиркома, захотевшего получить персональные данные избирателей, совершенно незаконна и предполагает, что эта информация могла быть использована для фальсификации результатов выборов:

Алтайский край – всегда один из лидеров по скандалам и нарушениям на выборах

– Инициатива, конечно, незаконная. В этом плане туроператоры дали все ссылки на законодательство, и конечно, такой сбор информации не входит в полномочия избирательных комиссий. Удивительно, что это разослала именно территориальная избирательная комиссия, потому что они никогда этим не занимались, и обычно вообще избирательные комиссии этим не занимаются, это, конечно, не их полномочия, – говорит Станислав Андрейчук. – Проблема в том, что наши избирательные комиссии, в частности, речь идет о Барнауле, об Алтайском крае в целом, они очень сильно зависимы от органов исполнительной власти, они абсолютно им подотчетны, несмотря на то что избирательное законодательство предполагает, что избиркомы должны быть независимыми структурами, а это, к сожалению, не так. И к сожалению, в Барнауле и в Алтайском крае это очень сильно всегда проявляется. Неслучайно у нас Алтайский край – всегда один из лидеров по скандалам и нарушениям на выборах, связанным именно с применением административного ресурса. Там уже неоднократно были разговоры и о необходимости смены главы крайизбиркома, и замене руководителей нижестоящих комиссий, но пока они ни к чему не привели, к сожалению, и мы видим, что нынешняя кампания идет примерно по тем же лекалам, – уверен эксперт.

По его словам, персональные данные избирателей могут быть использованы избиркомами в самых разных целях:

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У них есть возможность использовать эти данные для фальсификации, то есть проголосовать за него

– Ну, тут два фактора может быть, первый – это попытка борьбы за явку, потому что для Алтайского края достаточно распространен внутренний туризм, регион сам по себе туристический, поэтому очень многие граждане, которые зарегистрированы в Алтайском крае, они едут отдыхать в него же, а не переезжают в другие регионы, не уезжают за рубеж, потому что природные условия позволяют, – уточняет эксперт. – То есть это может использоваться для того, чтобы каким-то образом обратиться к гражданам и простимулировать их голосование по механизму "мобильного избирателя". И в этом смысле это такая своеобразная мобилизация избирателей. Есть и еще одна вещь, она всегда вызывает опасения у независимых наблюдателей. Дело в том, что, когда избирательные комиссии знают, что кто-то из избирателей точно не придет голосовать в день выборов, у них есть возможность использовать эти данные для фальсификации результатов, то есть для того, чтобы проголосовать за него. К сожалению, последние годы такие случаи в Барнауле случались. На последних выборах не было, по-моему, но раньше бывали случаи, когда избиратели приходили и обнаруживали, что за них уже кто-то поставил подпись, – напоминает эксперт "Голоса".

Он затрудняется ответить, кто конкретно является автором этой инициативы, но полагает, что без отмашки властей тут не обошлось:

Везде используют свои методы, свои технологии – в зависимости от политтехнологов

– В разных регионах сейчас сейчас идут региональные кампании, и каждый регион работает независимо от других в этом смысле. Везде используют свои методы, свои технологии, в зависимости от того, какие политтехнологи там работают. Поэтому в масштабах страны сказать очень сложно, это вполне может быть какой-то локальной историей, региональной, скорее всего. Но мы видели, что, в принципе, возможности у власти для мобилизации избирателей очень велики. На президентских выборах это очень хорошо проявилось, потому что такого нагона явки никто не ожидал. Никто не ожидал, что возможно в таких масштабах людей принудительно, где-то за счет материального стимулирования привести на избирательные участки. В данном случае, скорее всего, это произошло по указанию городских или региональных властей, – полагает эксперт.

До выборов в России, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, остается не так много времени. В российских регионах пройдут выборы высших должностных лиц, также состоятся выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Ранее сообщалось, что благодаря утечке файлов из Google Docs активисты узнали о намерении избирательных комиссий искусственно повысить явку на выборы мэра Москвы. Движение "Голос" уже ведет карту нарушений. Станислав Андрейчук объясняет, что ничего особенного от этих выборов ждать не приходится, но за нарушениями следить все равно необходимо:

Очень низкая конкуренция на губернаторских выборах, опять появляется административный ресурс

– Я думаю, что технологии будут в основном обкатанные, многие из них откатали на президентских выборах. Уже вышло два доклада, и в ближайшее время будут еще доклады, посвященные нынешним выборам, – напоминает эксперт. – Мы видим, что, во-первых, очень низкая конкуренция на губернаторских выборах, опять у нас используется муниципальный фильтр, для того чтобы не допустить неугодных несогласованных кандидатов. Кроме того, мы сейчас уже стали замечать, что опять появляется административный ресурс: сборы списков сторонников кандидатов, попытки оказания давления на предприятия, мобилизация их. Мы видим использование админресурса, традиционное для нашей страны, и определенные факты незаконной, скрытой агитации, которые зачастую тяжело юридически доказать. Это появление административных кандидатов в различных муниципальных и государственных СМИ, на экранах в метро, то есть это то, что не оплачено из избирательного фонда, но явно преследует агитационные цели.

По мнению Станислава Андрейчука, явка в регионах, где будут выбирать губернаторов, будет значительно ниже, чем на президентских выборах, и не превысит 35 процентов. На муниципальных выборах она может оказаться еще ниже – менее 20 процентов. Причина, по мнению эксперта, в том, что никаких особых интриг на этих выборах не ожидается – потенциальных оппонентов действующим губернаторам и другим представителям власти до выборов не допустили.