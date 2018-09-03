Жителя Тюмени признали экстремистом за песню во "ВКонтакте"

Тюменский районный суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно за песню, которую он разместил в социальной сети "ВКонтакте" два года назад. Экспертиза пришла к выводу, что композиция содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам.

По данным пресс-службы суда, осужденный в январе 2016 года разместил на своей персональной странице во "ВКонтакте" в открытом доступе аудиозапись "Gapon (Таможенный Контроль) – Я русский". Он признал вину в полном объеме, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В регионах России, включая Сибирь и Дальний Восток, все чаще сообщают об уголовных делах, связанных с размещением материалов в социальных сетях. Чаще всего это "ВКонтакте". Так, в Новосибирской области в 2017 году было выявлено 18 человек, совершивших, по мнению властей, преступления экстремистской направленности. В соседнем Алтайском крае – 45, в Красноярском крае – 56, в Кемеровской области – 14, в Омской – 33, в Томской – 11.

Компания Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях.