Осужденный за пост в соцсетях житель Кисловодска обратился в ЕСПЧ

Житель Кисловодска, осужденный за пост о чиновниках в социальной сети "ВКонтакте", обратился в Европейский суд по правам человека. Владимир Тимошенко считает, что российские власти нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, личную неприкосновенность и свободу выражения мнения. Об этом сообщает адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

В ноябре 2017 года Тимошенко был приговорен к двум годам колонии, по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды к российским чиновникам. По версии следствия, в 2015 году осужденный, находясь в колонии, надиктовал своей подруге пост для "ВКонтакте" со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат". Свою вину Тимошенко отрицает. Адвокат осужденного утверждает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления.

За последние годы в России за публикации в социальных сетях были осуждены сотни человек, в их числе оппозиционные активисты и их сторонники. В большинстве случаев уголовные дела возбуждают за публикации в российской социальной сети "ВКонтакте".