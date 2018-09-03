В Хемнице концерт против расизма собрал 50 тысяч человек

В Германии на концерт против расизма и ксенофобии в Хемнице (Саксония), по предварительным данным городских властей, собралось около 50 тысяч человек. В мероприятии, прошедшем в понедельник, 3 сентября под лозунгом "Нас больше" участвовали популярные группы из разных городов Германии.

Бесплатный концерт начался с минуты молчания в память о гражданине Германии, убитом в Хемнице 26 августа. В совершении преступления подозреваются два соискателя статуса беженца, иракец и сириец, они находятся в предварительном заключении.





В течение недели, прошедшей после убийства 35-летнего мужчины, в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, таки и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.