ЦИК пожаловался в Google на видеоролики Навального

Центральная избирательная комиссия России пожаловалась в компанию Google на видеоролики Алексея Навального.

В ЦИК недовольны тем, что оппозиционер с помощью сервиса YouTube, который принадлежит Google, призывает россиян выйти на акцию протеста в единый день голосования 9 сентября. Запланированная акция посвящена повышению пенсионного возраста. Навальный призывает не голосовать за чиновников, которые поддержали эту реформу.

В Центризбиркоме сочли этот призыв и саму акцию протеста незаконными. Ведомство направило исполнительному директору Google письмо о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Схожие письма, по данным газеты "Ведомости", направили Роскомнадзор, Генеральная прокуратура России и Федеральная антимонопольная служба. В Роскомнадзоре при этом отметили, что пока не собираются блокировать YouTube из-за роликов Навального. "Не будем забегать вперед", – добавили в ведомстве.

Леонид Волков, соратник Навального заявил, что команда оппозиционера продолжит покупать рекламу на YouTube, поскольку это "единственный канал массового информирования", который у них есть. Волков добавил, что ЦИК, по его мнению, "нагло врет, говоря о том, что митинги нельзя проводить в день голосования". Он объяснил это тем, что в законодательстве не предусмотрено соответствующих ограничений, и поэтому в нескольких городах уже разрешили акции протеста 9 сентября.

Google на обращения российских надзорных ведомств пока не отреагировал.