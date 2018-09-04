Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил "российскую агрессию"

Канцлер Австрии Себастьян Курц, находящийся с визитом в Киеве, 4 сентября осудил "российскую агрессию" на востоке Украине. "Я высказываюсь не только в качестве канцлера Австрии, но и в качестве главы Совета Евросоюза: нужна ясная реакция на российскую агрессию", — заявил Себастьян Курц и призвал Россию "вернуться за стол переговоров" в рамках "нормандского формата".

Президент Украины Петр Порошенко заявил о "мощной поддержке" Украины со стороны Австрии. Он также подчеркнул, что ни чемпионаты мира по футболу, ни "свадьбы с казаками" не могут остановить агрессивные устремления Москвы.

В Киеве были возмущены недавним визитом Владимира Путина в Австрию, где российский президент 18 августа присутствовал на свадьбе главы МИД Карин Кнайсль и станцевал с ней вальс. Как отмечает "Международное французское радио", в свадьбе участвовал и Кубанский казачий хор. Приезд Путина на свадьбу австрийского министра вызвал полемику и в самой Австрии. Российский президент позже заявил, что его поездка имела частный характер, а после неё он отправился в Берлин на переговоры с канцлером Германии.