В Карачаево-Черкесии полицейского обвинили в пытках током

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело в отношении сотрудника Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"), который якобы пытал задержанного. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, полицейский заставлял одного из задержанных дать ложные показания. Когда тот отказался, сотрудник Центра "Э" начал избивать его и пытать электрическим током.

В России сотрудников Центра "Э" неоднократно обвиняли в применении пыток к задержанным с целью получить признательные показания. Широкий общественный резонанс вызвало дело полицейских из Ингушетии, которых признали виновными в пытках, разбойных нападениях и убийстве.