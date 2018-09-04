СМИ: Израильские самолеты атаковали армию Сирии на севере страны

Израильская авиация атаковала позиции правительственных войск на севере Сирии около провинции Хама и прибрежного города Тартус, сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Сирийское агентство указывает, что средствам ПВО удалось сбить несколько ракет. По данным арабского портала "Аль-Масдар", израильские снаряды все же достигли своих целей.

Арабский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что в ходе выполнения маневров израильские самолеты приняли контрмеры против ракетно-зенитного огня сирийцев и затем отошли в сторону моря. Отмечается, что в это же время рядом с провинцией Хама произошли взрывы.

По данным SANA, израильские самолеты на низкой высоте вошли в сирийское воздушное пространство со стороны ливанской столицы. При этом журналисты Reuters в Бейруте сообщили, что незадолго до появления информации об авиаударах они слышали необычайно громкий гул летящих самолетов.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили о том, что удары наносились в районе расположения иранских военных объектов около города Хама. Об этом рассказал глава организации Рами Абдерахман. По его данным, две ракеты разорвались рядом с городом Банияс — в километре от нефтеперерабатывающего завода.

В ночь на 2 сентября в окрестностях Дамаска произошли взрывы, которые некоторые СМИ назвали следствием ударов ВВС Израиля по иранским объектам. Сегодня стало известно о том, что западные спецслужбы заподозрили авиакомпанию Ирана в передаче оружия проиранским группам на территории Ливана. Израильские власти неоднократно предупреждали, что будут пресекать военную помощь в пользу иранских сил, действующих на территории Сирии и других стран. Информация об израильской атаке поступила на фоне данных о российских авиаударах в провинциях Идлиб и Хама.