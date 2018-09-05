Министр обороны Израиля пообещал "уничтожить" иранские силы в Сирии

Израиль постарается "уничтожить любое военное присутствие Ирана на территории Сирии", включая военно-воздушные и морские базы, пункты производства ракет и проиранские шиитские группировки. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью телеканалу "Настоящее время".

Напомнив, что "иранские аятоллы каждый день говорят об уничтожении Израиля", он предупредил, что его страна не допустит превращения Сирии в "форпост" Тегерана. Министр сказал, что Израиль будет отражать любые угрозы, из какой бы "географической точки" они ни исходили.

По его мнению, иранское военное вмешательство в Сирии не отвечает интересам не только Израиля, но и других стран, включая Россию. Либерман полагает, что Москва — в отличие от Тегерана — хотела бы развивать сирийскую экономику и видеть Сирию стабильной, в то время как Исламская Республика является угрозой для этой стабильности.

Несколькими днями ранее Либерман говорил, что его страна готова защищать себя от угрозы со стороны Ирана, "не ограничиваясь при этом территорией Сирии". Накануне израильская авиация атаковала позиции правительственных войск на севере Сирии — в районе расположения иранской базы. В этот же день, 4 сентября, стало известно о том, что западные спецслужбы заподозрили авиакомпанию Ирана в передаче оружия проиранским группам на территории Ливана.

Информация об израильских атаках поступила на фоне данных о российских авиаударах в провинции Идлиб. Войска Тегерана, Дамаска и Москвы проводят там операцию против вооруженной оппозиции. Это происходит вопреки протестам западных лидеров и ООН. Они опасаются гуманитарной катастрофы на территории с трехмиллионным населением.