СМИ: проекты "Цифровой экономики" оплатит "список Белоусова"

Ряд проектов государственной программы "Цифровая экономика", которая входит в "майские указы" президента России Владимира Путина, профинансируют компании из так называемого "списка Белоусова". Об этом сегодня пишут "Ведомости".

В начале августа помощник президента России Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей доходов у 14 химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа". Представители бизнеса подвергли инициативу резкой критике. Акции попавших в "список Белоусова" компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

В конце августа прошла встреча представителей этих компаний с Белоусовым и министром финансов России Антоном Силуановым. В итоге было принято решение о том, что налоги для компаний повышать не будут, но в обмен они должны будут вложить свои деньги в социально важные проекты.