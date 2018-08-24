У российского бизнеса не станут изымать деньги на "майские указы"

Власти России не станут изымать 500 миллиардов рублей доходов у крупных компаний для выполнения "майского указа". Об этом заявил помощник российского президента Андрей Белоусов, ранее предложивший забирать у бизнеса сверхдоходы, сообщает газета "Ведомости".

Белоусов провел встречу с представителями крупных компаний, которые якобы согласились добровольно вкладывать деньги в социальные проекты. Сумму инвестиций будет определять специально созданная рабочая группа. "500 миллиардов рублей – это верхняя граница, если на 200–300 миллиардов рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо", - заявил помощник президента.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также присутствовал на встрече, заявил, что речи о повышении налогов для бизнеса не шло.

В начале августа Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей доходов у 14 химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа". Путин, по словам его пресс-секретаря, согласился на изучение инициативы правительством.

После того как СМИ сообщили о предложении Белоусова, акции попавших в список компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы. По данным агентства Bloomberg, за один день российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов.