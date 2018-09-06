Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери – Лондон

Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявил курирующий вопросы безопасности заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес. Он подчеркнул, что именно Путин как глава государства "контролирует, финансирует и направляет" военную разведку России. Уоллес добавил, что Британия будет противостоять враждебным действиям Кремля, передает Associated Press.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон выпустил европейские ордеры на их арест.

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей. Представитель МИД России в среду заявила, что фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят". В Кремле подчеркнули, что Россия получала отказ или молчание в ответ на просьбу предоставить данные о ходе расследования по делу Скрипалей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже поддержал заявление премьер-министра Великобритании. По словам главы военного союза, НАТО осуждает нападение и полностью солидарно с Соединенным Королевством.