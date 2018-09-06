Петров и Боширов с флаконом духов

Доброе утро!

По данным Росалкогольрегулирования, потребление алкоголя на душу населения в России за последние 12 лет снизилось на 40%. По новостям этого, правда, не скажешь:

Прокуратура Великобритании предъявила обвинение в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двум гражданам России. Тереза Мэй назвала их сотрудниками ГРУ. Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

Совбез России работает над созданием защиты от американских санкций.

Россия и Украина обвиняют друг друга в утечке ядовитых веществ на предприятии “Титан” в Крыму.

В анонимной колонке в New York Times сотрудник администрации Трампа уверяет, что среди его коллег есть “взрослые люди”, сдерживающие “худшие импульсы” президента.

Петров и Боширов

Генпрокуратура Великобритании обвинила двух граждан России в заговоре с целью убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Опубликованы фотографии мужчин, пользовавшихся паспортами Александра Петрова и Руслана Боширова, – следователи не считают, что это их настоящие имена. Полиции удалось полностью восстановить их маршрут от прибытия в Гэтвик 2 марта и заселения в гостиницу City Stay Hotel до отлета из Хитроу вечером 4-го. В отеле, где они жили, еще в мае были обнаружены следы нервно-паралитического вещества “Новичок”.

3 и 4 марта “Петров” и “Боширов” ездили в Солсбери. 4 марта во второй половине дня Сергея и Юлию Скрипалей нашли на улице в Солсбери с симптомами отравления.

Британское следствие установило, что “Новичок” находился во флаконе для духов “Premier Jour” Nina Ricci (флакон ненастоящий, был изготовлен специально для операции). Именно его в конце июля нашел Чарли Роули. Дон Стерджесс, которой он презентовал эти “духи”, умерла. Сам Роули потерял зрение и находится в больнице. Где был флакон с начала марта по конец июля, пока неясно.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что обвиняемые – сотрудники ГРУ. В российском МИДе ответили, что имена Петрова и Боширова им “ничего не говорят”. То немногое, что “Фонтанке” удалось выяснить о Петрове и Боширове по неназванным источникам (видимо, полицейским), скорее подтверждает британскую версию о вымышленных именах, которыми пользовались разведчики. Граждане 1979 и 1978 годов рождения умудрились не оставить почти никаких следов своей жизни (кроме регулярных поездок в Европу).

Сегодня состоится созванное по инициативе Великобритании заседание Совета безопасности ООН. Речь, видимо, пойдет о необходимости введения новых санкций в отношении России.

В то же время 14 подозрительных смертей, случившихся на территории Великобритании и связанных с Россией, повторно расследоваться не будут.

Совбез и Генпрокуратура

Совет безопасности России разрабатывает план по защите от американских санкций, частью которого, видимо, станут юридические меры (включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, запрет на обоснование форс-мажора санкциями США) и финансовые – создание альтернативной системы для международных расчетов.

Генпрокуратура России обязала региональные следственные органы информировать о каждом новом уголовном деле за экстремизм, – во избежание “свободных трактовок” (Путин сказал не доводить эти дела до абсурда).

Дела множатся: в Омске на феминистку все-таки завели дело о возбуждении ненависти к социальной группе “мужчины” за 12 постов в ВК, в том числе демотиватор с лозунгом “Бей мужло – спасай Россию”.

Навальный и пенсии

Мосгорсуд отказался отменить арест Алексея Навального, так что объявленная им акция против пенсионной реформы 9 сентября пройдет без него. Полиция к ней активно готовится:

В Новосибирске в штабе Навального проведен обыск.

В Кемерове по обвинению демонстрации нацистской символики в “Одноклассниках” задержан сторонник Навального (месяц назад он вышел из СИЗО, где сидел по делу о нападении на душившего его полицейского – дело закрыли).

В Сургуте к 15-летнему школьнику, оставившему комментарий в группе Навального в ВК, домой пришла полиция. И предупредила ребенка об ответственности за “организацию вооруженного мятежа”.

СИЗО, спецприемники, тюрьмы

Сотрудник колонии в Омске получил два года за пытки : он любил надевать на заключенных ошейник и заставлял их лаять и исполнять команды.

: он любил надевать на заключенных ошейник и заставлял их лаять и исполнять команды. Крымский активист Владимир Балух, с 19 марта голодающий в симферопольском изоляторе, по словам адвоката, не получает медицинской помощи. Его осудили на 3 года 5 месяцев за хранение боеприпасов, Балух вины не признал и настаивает, что подвергся репрессиям за свою проукраинскую позицию.

в симферопольском изоляторе, по словам адвоката, не получает медицинской помощи. Его осудили на 3 года 5 месяцев за хранение боеприпасов, Балух вины не признал и настаивает, что подвергся репрессиям за свою проукраинскую позицию. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов держит голодовку 116-й день. На сайте Белого дома появилась петиция в его поддержку. Она почти набрала сто тысяч голосов, необходимые для того, чтобы американское правительство официально на нее отреагировало.

Большая химия и большая вода

После аварии на заводе “Крымский Титан” в городе Армянске на севере Крыма вице-премьер правительства аннексированного полуострова обвинил в случившемся Украину. По его словам, украинские власти перекрыли подачу воды в Крым по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу, что вызвало засуху и привело к резкому падению уровня воды в озере-кислотонакопителе, которое использовал для сброса промышленных отходов “Крымский Титан”. “Большая химия зависит от большой воды”, – сказал Дмитрий Полонский.

Представитель Минобороны Украины, со своей стороны, сказал, что Россия 13–19 августа проводила учения в Крыму на границе с Херсонской областью, и один из снарядов попал в отстойник отходов "титанового и содового заводов", что и вызвало аварию.

ИЗМЕНА?

В Эстонии по обвинению в шпионаже в пользу России арестованы офицер главного штаба и его отец, бывший сотрудник погранслужбы КГБ СССР.

Представители Facebook и Twitter рассказали Сенату США о своей упорной борьбе с российскими троллями (представитель Google на слушания не пришел – да Google и не очень борется).

New York Times опубликовала анонимную колонку сотрудника администрации Трампа (вот она, англ.), в которой тут уверяет, что взрослые люди в администрации все-таки есть и они стараются сдерживать “худшие импульсы” американского президента. “ИЗМЕНА?” – написала Дональд Трамп в твиттере.

Пять ссылок и Либерман

История. Александр Рожков рассказывает о советских студентах и рабфаковцах 1920-х годов: кем они были, как выглядели и чего хотели от новой России. История партийного инструктора-пропагандиста Василия Величко, который осмелился написать Сталину о том, что в мае-июне 1933 года на острове посреди Оби умерли от голода пять тысяч спецпереселенцев.

Художества. Автобиографические монологи Ильи и Эмилии Кабаковых из фильма “Бедные люди. Кабаковы”, яркие. И монологи арт-медиаторов, неожиданные (почитайте – заодно узнаете, кто это такие).

Боевые роботы. Тут объясняется, какую роль военные отводят “роботам-убийцам” в войнах будущего. Здесь – большое интервью министра обороны Израиля Авигдора Либермана, тоже воинственное.

Искренне Ваши,

Семь Сорок