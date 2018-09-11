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Mail.ru и Alibaba создали совместное предприятие

Джек Ма, глава китайской компании Alibaba

Один из лидеров мировой интернет-торговли компания Alibaba и российская технологическая группа Mail.ru во вторник объявили о заключении соглашения о создании совместного предприятия, которое будет работать в России и странах бывшего Советского Союза.

Две компании вместе с Российским фондом прямых инвестиций и телекоммуникационным оператором «МегаФон» объявили о создании «нового стратегического партнерства» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Новая компания будет называться AliExpress Russia – по имени уже существующей платформы компании Alibaba.

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