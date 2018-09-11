В Страсбурге депутаты проголосуют по претензиям к Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан выступил с жесткими упреками в адрес Европарламента, заявив, что критика действий Будапешта, содержащаяся в докладе парламентского комитета по гражданским свободам, задевает честь его страны. Европа хочет обвинить защитников собственных границ, подчеркнул Орбан, выступая перед делегатами Европарламента в Страсбурге во вторник, 11 сентября.



Причиной жесткого выступления Орбана стало намеченное на среду, 12 сентября, голосование в Европарламенте по докладу парламентского комитета. Автор доклада, депутат от фракции "зеленых" Джудит Саргентини, обвинила Будапешт в отказе следовать европейской политике в области миграции, нарушении прав меньшинств и норм правового государства. С претензиями к венгерскому правительству выступили также представители ряда других комитетов Европарламента и первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.



Если в Европарламенте придут к выводу, что Будапешт нарушает принципы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, в отношении страны может быть запущена юридическая процедура по статье 7 Договора о Евросоюзе, позволяющая, в частности, лишить ее права голоса в Совете ЕС.