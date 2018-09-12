Представитель России назвал "дело Скрипалей" попыткой влиять на выборы

Организаторы отравления в британском городе Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери хотели повлиять на выборы президента России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала Ruptly.



Шульгин добавил, что в марте Россия готовилась к чемпионату мира по футболу и выборам, и ей было невыгодно подобное происшествие. По мнению российского представителя, это выгодно тем, кто хочет дискредитировать руководство России и "обложить страну новыми санкциями". Шульгин назвал "насквозь лживым" утверждение, что покушение на Скрипалей якобы соответствует государственной политике России по уничтожению предателей.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. При этом предполагается, что Петров и Боширов могут быть подставными именами. Президент России сегодня заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и, что они известны российским властям.

Выборы президента России состоялись 18 марта.