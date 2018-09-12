Пчелинцев: следователь по делу "Сети" принуждал меня признать вину

В Пензе обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Дмитрий Пчелинцев заявил, что следователь Федеральной службы безопасности принуждал его признать вину. В обмен на это антифа-активисту обещали уменьшить срок наказания. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Пчелинцев утверждает, что следователь поставил ему условие: антифа-активист должен был подтвердить показания другого обвиняемого и признать свою вину. За это ему должны были изменить обвинение в "создании террористического сообщества" на обвинение в "участии в террористическом сообществе". По словам Пчелинцева, он сознался из-за "угрожающей обстановки". Однако позже следователь вернулся и потребовал признать вину в хранении гранат и поджоге военкомата. Пчелинцев подал заявление в прокуратуру, в котором обвинил сотрудника ФСБ в принуждении к даче показаний.

10 сентября Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.