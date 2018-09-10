Шакурского и Пчелинцева обвинили в создании сообщества "Сеть"

Обвиняемым по делу сообщества "Сеть" Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества. Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее Пчелинцева и Шакурского обвиняли только участие в сообществе "Сеть". Сагынбаев обвиняется и в участии и в создании террористической организации. В суде он отказался от своих показаний, заявив, что дал их под пытками. Ранее Сагынбаев сообщил о том, что во время задержания его избивали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.