Осужденного по "делу 26 марта" освободили из колонии

Суд в Смоленске освободил из колонии осужденного по "делу 26 марта" Александра Шпакова, которого обвиняли в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба правозащиты "Открытой России".

Шпакову пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии. Осужденный должен был выйти еще 6 августа, однако его документы якобы не дошли до суда.

По версии следствия, на акции 26 марта 2017 года в Москве Шпаков ударил полицейского, когда пытался освободить других задержанных из "автозака". Шпаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Потерпевший, подполковник Валерий Гоников, не настаивал на лишении свободы подсудимого.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Шпакова политическим заключенным.

Акция против коррупции в центре Москвы прошла по призыву Алексея Навального. Власти не разрешили проведение мероприятия. В ходе протеста были задержаны более тысячи человек. Несколько человек получили реальные сроки.