Владимир Путин 12 сентября, выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без любых предварительных условий. По словам российского президента, на основе этого договора Россия и Япония продолжат решать все проблемы "как друзья". Почему слова Путина в Токио восприняли не как миролюбивую инициативу, а как удар по репутации премьер-министра Синдзо Абэ и желание вернуться в этом вопросе на прежние позиции еще советских времен – и отказались от предложения?

Президент Владимир Путин, назвав Японию "естественным партнером России", выразил уверенность в том, что Москва и Токио неизбежно в будущем договорятся по всем спорным вопросам, омрачающим отношения двух государств, и подчеркнул, что поэтому заключение мирного договора нужно ускорить уже сейчас: "Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий".

Синдзо Абэ, находившийся рядом с Владимиром Путиным в тот момент, когда прозвучало его неожиданное предложение, никак конкретно на него не отреагировал и не уточнил сроков возможного начала новых переговоров, ограничившись обычным подтверждением готовности его страны двигаться к подписанию мирного договора сообща. Ранее на этой неделе Путин и Абэ уже общались во Владивостоке, и президент России тогда отметил, что проблему отсутствия мирного договора между странами "сложно решить в одночасье".

Чуть позднее главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его страна подпишет мирный договор с Российской Федерацией только после того, как Токио получит от Москвы спорные острова Курильской гряды: "Мы будем последовательно вести переговоры на основе одного курса – решить проблему с возвращением "северных территорий" и лишь потом заключить мирный договор". Суга при этом подчеркнул, что правительство Японии не будет комментировать каждое подобное высказывание Владимира Путина.

В самом конце 2016 года во время визита в Токио президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Японии необходимо "перестать играть в исторический пинг-понг" о судьбе Южных Курил. Продвинуться в сторону решения территориального спора, само наличие которого в Москве к тому же все время отрицали, Путин и Абэ за все время так и не смогли. При этом заявления о готовности приступить к процессу заключения мирного договора, который так и не был подписан между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны, и так или иначе решить прямо связанную с ним проблему южных Курильских островов, звучали с двух сторон уже многократно.

Япония из всех государств "Большой семерки" до сих пор гораздо менее активно, чем остальные, поддерживала режим санкций против Москвы. Синдзо Абэ несколько раз намекал на "новый подход" к контактам с Россией и на возможность именно в ситуации резкого охлаждения отношений между Москвой и другими западными столицами решить, наконец, с выгодой для Токио будущее хотя бы двух южных островов Курильской гряды.

В течение десятилетий после Второй мировой войны все без исключения японские правительства и политические партии жестко настаивали на том, что главным и обязательным условием для заключения мирного договора с Советским Союзом, а потом с Российской Федерацией является возвращение Токио островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких островов и скал Хабомаи, которые в Японии называют "северными территориями". По мнению же Москвы, Южные Курилы, вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой, принадлежат ей абсолютно законно и их статус не подлежит сомнению.

В 1956 году СССР и Япония подписали Московскую декларацию, прекращавшую состояние войны и восстанавливавшую дипломатические отношения между странами. В ней также было зафиксировано согласие советской стороны на передачу Токио островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже Япония отказалась от подписания мирного договора. В 1993 году была подписана Токийская декларация, где указывалось, что РФ – правопреемница СССР и что все соглашения, заключенные между Советским Союзом и Японией, будут признаны как Москвой, так и Токио. Было также зафиксировано стремление сторон решить вопрос о территориальной принадлежности южных островов Курильской гряды.

О реакции, которую в Японии вызвало предложение президента России, и о значении инициативы Владимира Путина лично для премьер-министра Синдзо Абэ в интервью Радио Свобода рассуждает живущий в Токио политолог и международный обозреватель, востоковед Василий Головнин:

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​– Какой эффект на общественное мнение Японии произвели слова Владимира Путина 12 сентября?

– Это было изумление, конечно, потому что никто не ждал такого поворота. Только накануне в том же Владивостоке прошли официальные переговоры руководителей Российской Федерации и Японии, на которых никаких подобных предложений не выдвигалось. Японский МИД дрожащим голосом 12 сентября потом заявил, что они еще раз с лупой проверили всю стенограмму предыдущих переговоров, и там ничего такого они не нашли, никаких намеков! Само по себе предложение заключить мирный договор без предварительных условий требует пояснений для Токио, бесспорно. Но из того, что президент России говорил далее в ходе дискуссии на Владивостокском экономическом форуме, получалось, что в договоре территориальный вопрос никаким образом решаться не будет. Там может быть записан только пункт о том, что стороны намерены в будущем эти вопросы каким-то образом решить.

Если смотреть на все со стороны Японии, то это колоссальный откат назад

Если смотреть на все со стороны Японии, то это колоссальный откат назад, в конец 90-х годов, когда примерно такое предложение уже глубоко больной Борис Ельцин передал японской стороне. А его идея была такая: давайте заключим отдельно мирный договор, а потом к нему приложим, когда-нибудь, после непонятно сколько еще продлящихся переговоров, некое соглашение, или протокол, о пограничном размежевании. Тогда Токио это предложение не принял. Естественно, и сейчас идею такого договора японская сторона признавать не собирается. Правительство Японии с большой быстротой, в общем, для себя отреагировало, сообщив, что его позиция на переговорах по территориальному вопросу остается неизменной и заключается в том, что надо вначале решить вопрос о принадлежности тех островов, которые Токио считает спорными, и после этого подписать на этой основе мирный договор. Источники информации в японском правительстве видят в этом не официальное предложение, не обозначенную позицию Москвы, а скорее попытку поколебать позиции Японии на переговорах. Оппозиция премьер-министру Абэ внутри правящей партии, конечно, этим воспользуется, и парламентская оппозиция тоже. Пока можно сказать, что это большое дипломатическое поражение лично премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

​– Пока происходящее для внешнего мира выглядит как информационная и имиджевая победа Путина в роли "миротворца"? В кажущейся простоте его предложения есть еще какие-то явные подвохи, видимые всем экспертам?

– Позиции "миротворца" ни один японец в этом не увидит, поскольку любой японец, который знаком с историей переговоров между Москвой и Токио по Южным Курилам, воспримет слова Путина как ужесточение условий. Россия при президенте Владимире Путине пока признавала Московскую декларацию 1956 года, которая, в сущности, и сыграла роль мирного договора: восстановила дипломатические отношения, прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила экономические, торговые, мореходные, транспортные и прочие связи. Она не разрешила только один вопрос – о пограничном размежевании. В этой же декларации 1956 года написано, что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям японской стороны, готов после подписания мирного договора передать Японии остров Шикотан, где сейчас есть российское население, и необитаемую гряду Хабомаи, где населения никакого нет. И Москва с 2000 года заявляла, что она декларацию 1956 года признает полностью. Поэтому прежняя позиция России заключалась, таким образом, в том, что после подписания мирного договора РФ, как правопреемница Советского Союза, передает Японии в знак доброй воли эти вот несколько островов. Теперь же получается, что Москва предлагает отойти от этой позиции и вначале подписать мирный договор вообще, а потом только начинать переговоры о пограничном размежевании. Поэтому, конечно, в глазах правительства Японии, и в глазах японцев вообще, это выглядит как завинчивание гаек.

– Итак, для Синдзо Абэ в сложившейся ситуации инициатива Владимира Путина – сильное поражение. Что Абэ может предпринять сейчас в первую очередь, с учетом того, что перспектива мирного договора и тема "северных территорий", с ним неразрывно связанная, это для него ключевой момент, в его личной политической жизни?

Абэ, я думаю, пережил тяжелые минуты в ходе дискуссии во Владивостоке

– Абэ, я думаю, пережил тяжелые минуты в ходе дискуссии во Владивостоке, но ввязываться в перебранку не стал. Потому я думаю, что переговоры он разрывать не будет. И станет надеяться, что это предложение Путина уйдет как бы в историю, что оно было высказано вскользь, в ходе общего разговора. Наверное, Абэ попытается каким-то образом вернуть ход переговоров и вообще диалога с Россией в прежнее русло. Тем более что уже есть договоренность о новых его встречах с президентом России. Но, бесспорно, это удар по Абэ, по его репутации. Тем более что в этом сентябре предстоят перевыборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, который автоматически становится и главой кабинета, потому что она имеет большинство в обеих палатах парламента. Абэ, разумеется, переизберут, у него мощная поддержка правящей партии. Но радость победы, полагаю, эта владивостокская история ему несколько подпортит.

– А слова Путина о Японии как о "естественном партнере России" как воспринимаются в японском обществе? С радостью? Или среди японской элиты наблюдается раскол в оценках поведения Москвы и лично Путина на международной арене? Попросту говоря, сколько японцев, в том числе политиков, хотят дружить с Кремлем, а сколько нет?

– Внутри правящей партии вообще переговоры с Россией – это не главное, не следует преувеличивать их значение даже в целом в японской внешней политике. Скорее это очень важно для самого Абэ, он такой "человек миссии", который взял на себя несколько разных крайне тяжелых обязательств – и которые, я боюсь, он не выполнит вообще, ни одного. В целом в правящей партии больше никто не относится к переговорам с Москвой с таким энтузиазмом, как Синдзо Абэ. Я думаю, что, когда Абэ придется уйти с поста премьер-министра (а рано или поздно это случится, допустим, если его сейчас переизберут и ничего не произойдет с ним плохого, то ему в любом случае придется уйти в 2021 году), конечно, при новом премьер-министре Японии в отношениях с Россией произойдет спад. Такой активности, которая сейчас наблюдается, больше не будет, потому что в правящей партии будут разочарованы итогами.

Но и говорить о том, что отношения Японии с Россией вообще потерпят крах, конечно, тоже нельзя. Потому что для японского истеблишмента отношения с Москвой – это не проблема "северных территорий", и большинство политиков здесь понимают, что они не вернутся в состав Японии никогда. Отношения с Россией – это политические процессы во всем регионе, где Япония сейчас достаточно одинока. Над Японией нависает гигантский Китай, который будет усиливаться. Давний союзник, США, проводит все более непонятную политику, и никто не может сказать, смогут ли они и далее быть такой же надежной опорой для Токио, которой были все последние 70 с лишним лет. Всех пугает Корейский полуостров, где с обеих сторон от 38-й параллели сильны антияпонские настроения. Россия в этом многоугольнике важна для Японии именно как фактор многосторонних региональных отношений. Поэтому, естественно, любое правительство в Токио будет стараться с Москвой поддерживать максимально теплые, дружественные отношения.

К России в Японии сегодня относятся лучше, чем в некоторых других странах "Большой семерки"

К России в Японии сегодня относятся лучше, чем в некоторых других странах "Большой семерки". Былая настороженность к "этим советским", а потом "этим русским", в общем-то, практически ушла, сменилась ровным нейтральным отношением. Но в целом Россия сама по себе – не предмет разговора для большинства населения. Особенно это касается молодежи, ее слова "Путин" и "Россия" вообще не волнуют никак и абсолютно не интересны.

– Во время всех предыдущих встреч Путина и Абэ за последние пару лет очень много говорилось о каких-то колоссальных японских миллиардах, интересных финансово-технологических предложениях, которыми Токио заманивал Москву. Немало обсуждался "особый режим сотрудничества на Южных Курильских островах". Хоть что-то из всего этого получило практическое воплощение?

– Мне кажется, что это неожиданное предложение Владимира Путина как раз вызвано, во многом, и некоторой досадой на то, что экономических "подарков" со стороны Японии в глазах Москвы до смешного мало. Крупных проектов нет, японские инвестиции в РФ в 2017 году составили микроскопические 0,03 процента от общего объема всех японских инвестиций за границей! То есть – ничего. Японский бизнес не проявляет интереса к отношениям с Россией. Те проекты, которые предложил Абэ, чтобы как бы улучшить обстановку, показать динамику экономических отношений, в глазах, я думаю, московских чиновников и деловых людей также выглядят ничтожными. Есть, конечно, японское участие в проекте "Ямал-СПГ", но оно случилось бы и без Абэ. Остаются сборочные заводы "Тойоты", "Ниссана", и вот завод "Мазды" во Владивостоке, который как раз только что посещали руководители России и Японии. Но все эти вещи возникли бы и без всех усилий господина Абэ. Поэтому в глазах Москвы Япония выглядит не слишком щедрой – она якобы очень многого хочет и очень мало дает, – полагает Василий Головнин.