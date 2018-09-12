СМИ: Турция поставляет оружие повстанцам в сирийском Идлибе

Противостоящие Башару Асаду группировки в сирийской провинции Идлиб заявили о поставках оружия из Турции. Об этом со ссылкой на источники в командовании вооруженной оппозиции сообщает Reuters. По данным агентства, Анкара, в частности, передала группировкам ракеты для систем залпового огня "Град".

Один из полевых командиров заявил Reuters, что Турция обеспечивает вооруженную оппозицию в Идлибе так, чтобы она могла как можно дольше оказывать сопротивление войскам президента Сирии Башара Асада. Подтверждения этой информации с турецкой стороны нет.

Сирийская армия уже несколько недель готовит наступление на Идлиб. Турция выступает против атаки из-за возможного наплыва беженцев. Международное сообщество опасается применения в Идлибе химического оружия со стороны поддерживаемых Россией войск Асада.

Идлиб – последний крупный оплот вооруженной оппозиции в Сирии. Москва и Дамаск заявляют о террористах в регионе. При этом в провинции находятся около трех миллионов мирных жителей, в их числе миллион детей.

В ООН в среду был представлен доклад о том, что армия Асада за 2018 год трижды применяла химическое оружие в Сирии. Жертвами атак стали десятки человек, сотни пострадали.