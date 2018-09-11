Состояние стабильно-хреновое

Доброе утро!

Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружились пустоты, возникшие, по сведениям анонимного источника ТАСС (!), из-за “штурмовщины”. На западе России пропал целый остров – вместе с созданным на нем специально для Дерипаски офшором. Ну то есть как пропал: Октябрьский остров – это просто такое место в Калининграде, там стоит новенький футбольный стадион. Но как географического объекта, сказал замминистра финансов России Илья Трунин, его не существует. Важнейшее из существующего:

По уточненным данным ОДВ-инфо, на воскресных акциях против пенсионной реформы по всей России задержали почти 1200 человек. В Петербурге суды работают в авральном режиме. Полиция пресекла попытки молодых москвичей устроить “бессрочный митинг” в центре города.

В четырех регионах России единороссы не смогли выиграть губернаторские выборы в первом туре, в трех региональных парламентах “ЕР” не получила наибольшего числа мандатов. Зато американский борец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городского округа Красногорск.

Олег Сенцов 121-й день держит голодовку в российской тюрьме. В письме сестре он охарактеризовал свое состояние как “стабильно-хреновое”, у него гипоксия.

Белый дом предупреждает, что в случае применения химоружия в Сирии реакция США и их союзников будет решительнее, чем прежде. Россия созвала Совет безопасности ООН для обсуждения итогов трехстороннего саммита в Тегеране.

Последствия воскресных митингов

По уточненным данным ОВД-инфо, в воскресенье на митингах по всей России были задержаны почти 1200 человек.

В Петербурге известно о 623 задержанных, за понедельник суды успели рассмотреть меньше половины дел. Люди получают от пяти до восьми суток ареста, штрафы от 10 до 20 тысяч рублей или исправительные работы. Составлены 73 протокола о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей несовершеннолетних, задержанных на акции.

Видеоблогер Михаил Светов получил 10 суток – на том основании, что за ним числится неоплаченный штраф за демонстрацию нацистской символики в Москве в июне прошлого года. Он так и не понял, что это за штраф, и уверен, что его перепутали с каким-то жителем столицы.

Координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова приговорили к 25 суткам. “Итог за год – 105 суток ареста”, – подсчитал Михайлов.

Соратников Навального, задержанных в Москве еще до начала акции, в понедельник отпустили из ОВД и обязали вернуться туда 13 сентября для составления протоколов. Получается, что двое суток их держали просто так.

В Москве – два уголовных дела о применении насилия к полицейским. “Бессрочный митинг”, который спонтанно устроили молодые москвичи, полиция весь день гоняла с места на место, задерживая его участников, и под конец просто перекрыла Страстной бульвар. Тут разговор с молодыми людьми, которым не нравится, что акции Навального заканчиваются просто так.

Начальник полиции Свердловской области извинился перед журналистами за незаконное задержание на акции. Всего в разных городах России 9 сентября задержали 14 журналистов, в Петербурге фотокорреспондентку “Росбалта” избили дубинками.

Пресс-секретарь Путина сказал, что полиция действовала законно, а “хулиганы и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона”, должны быть наказаны.

Здесь рассказывается, как в последние годы росли зарплаты и модернизировалось рабочее оборудование этих стражей. На пенсию большинство из них уходят в 45 лет.

Падение и подмораживание

Накопительная часть пенсий будет заморожена в России до 2021 года включительно, объявил министр труда Максим Топилин. В подмороженном состоянии она пребывает с 2014 года, и в текущем законопроекте о пенсионной реформе ее судьба никак не определена.

Рубль в понедельник продолжил падение, зарубежные инвесторы распродают облигации федерального займа.

Турчак обещает оргвыводы

Причиной неблестящих показателей “Единой России” на региональных выборах сотрудник "Голоса" Станислав Андрейчук называет как раз пенсионную реформу.

В четырех регионах (Приморском и Хабаровском краях, Хакассии и Владимирской области) кандидаты-единороссы не смогли выиграть губернаторские выборы в первом туре. В Хакассии молодой кандидат-коммунист Валентин Коновалов сильно опередил единоросса (здесь разговор с ним). В трех региональных парламентах “ЕР” не получила наибольшего количества мандатов, а Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) и Партия пенсионеров заработали право выдвигать своих кандидатов в Госдуму без сбора подписей (они прошли в региональные парламенты). Многопартийность!

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак обещает в связи с этим “кадровые и организационные выводы”.

Судьбы “звездных” кандидатов: племянница Сергея Скрипаля, пережившего покушение в Солсбери, не прошла в облдуму Ярославской области, несмотря на всю свою телеактивность; Игорь Востриков, у которого в пожаре в “Зимней вишне” погибли жена, сестра и трое детей, не избран в совет народных депутатов Кемеровской области. Зато рабочему ГАЗа, упросившему Путина баллотироваться на четвертый срок, повезло: он теперь депутат заксобрания Нижегородской области. Ну и Джефф Монсон тоже депутат. Надеется, что столь ответственная работа позволит ему выучить русский.

Служба внешней разведки учит венгерский

Сын главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, жена этого сына и двое детей (ну или люди с теми же именами и датами рождения) пытались получить вид на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в 360 тысяч евро. Удалось ли им это, не известно, как не известно и то, может ли глава СВР иметь близких родственников за границей.

Зато известно, что сегодня Европарламент начнет рассматривать (англ.) запуск санкционной процедуры против Венгрии, которая может лишить страну права голоса в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан произнесет по этому поводу речь.

Кино и театр

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов , который 121-й день держит голодовку в российской тюрьме, написал сестре, что у него гипоксия: “туман в голове” и “конечности немеют”. Он уже не надеется на счастливый исход этой истории.

, который 121-й день держит голодовку в российской тюрьме, написал сестре, что у него гипоксия: “туман в голове” и “конечности немеют”. Он уже не надеется на счастливый исход этой истории. Сегодня Мосгорсуд будет решать, законно ли продление ареста режиссеру Кириллу Серебренникову .

. Минкульт России все думает, как поспособствовать развитию отечественного кинематографа : есть предложение запретить кинотеатрам отдавать одному иностранному фильму больше 35% показов в день. Российским можно.

: есть предложение запретить кинотеатрам отдавать одному иностранному фильму больше 35% показов в день. Российским можно. На Оскар от России выдвинут “Собибор” Константина Хабенского.

В Иране арестован театральный режиссер, поставивший комедию Шекспира.

Американское

В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года . Президент Трамп продлил режим чрезвычайного положения, введенный через несколько дней после нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне и действующий уже 17 лет.

. Президент Трамп продлил режим чрезвычайного положения, введенный через несколько дней после нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне и действующий уже 17 лет. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге, потому что там рассматривают возможность преследования американских военных за проведенные ими операции в Афганистане.

Тот же Болтон обещал “более мощный” ответ международной коалиции на применение химического оружия в Сирии. По данным американской прессы, Асад разрешил своим военным использовать хлор при наступлении на Идлиб. Подробнее – здесь.

По данным американской прессы, Асад разрешил своим военным использовать хлор при наступлении на Идлиб. Подробнее – здесь. Госдепартамент объявил о закрытии палестинского представительства в Вашингтоне.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок