В Париже из-под стражи освободили художника Петра Павленского

Суд в Париже освободил из-под стражи российского художника-акциониста Петра Павленского. Об этом Радио Свобода сообщила его соратница Оксана Шалыгина. По ее словам, Павленский выйдет на свободу уже сегодня вечером. "Международное французского радио" сообщает, что художника отпустили под обязательство отмечаться в полиции.

Во время слушаний по делу Павленского активистки движения Femen провели акцию в поддержку художника. Шесть обнаженных девушек с зашитыми ртами, держась за руки, вышли к зданию суда.

Петр Павленский был арестован в Париже осенью прошлого года за поджог входной двери Банка Франции на площади Бастилии. Он назвал свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". За поджог вместе с художником была задержана и Шалыгина, но позднее ее отпустили.

Павленский несколько раз объявлял голодовку во французской тюрьме и заявлял о пытках. Суд до сих пор каждый раз продлевал ему арест. Последний раз такое решение было вынесено в начале лета. Тогда французские врачи обнаружили у Павленского психические расстройства. Согласно медицинскому заключению, художник страдает "бредовыми навязчивыми идеями", "пограничным расстройством личности", а также желанием нарушать закон.

Павленский прославился, устраивая перформансы с использованием своего тела. В ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, за что впоследствии был приговорен к крупному штрафу. В декабре 2016 года он вместе с Шалыгиной выехал за пределы России. Это произошло после того, как против них было заведено уголовное дело об изнасиловании. Художник свою вину не признал, назвав это дело "доносом".