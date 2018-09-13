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"Газпром" обязали выплатить $2,6 млрд украинскому "Нафтогазу"

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Суд в Швеции отменил приостановку взыскания с "Газпрома" более двух с половиной миллиардов долларов. Российская компания должна выплатить эти деньги "Нафтогазу Украины". "Газпром" сообщил, что будет обжаловать решение суда. В четверг в компании также заявили, что суд в Англии отменил арест её активов по иску "Нафтогаза".

"Газпром", согласно решению Стокгольмского арбитража от февраля этого года, должен "Нафтогазу" деньги за недопоставку газа по транзитному договору. В июне Апелляционный суд Швеции приостановил взыскание средств, но Киев обжаловал это решение.

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