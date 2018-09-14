Отвлекающий маневр. Зоя Светова – о Сенцове и Солсбери

Интервью Маргариты Симоньян с гражданами Петровым и Бошировым, которых англичане подозревают в отправлении Сергея Скрипаля и его дочери, оказалось полностью провальным. В их "легенду" о путешествии в Великобританию на несколько дней исключительно для того, чтобы полюбоваться "Солсбергским собором", вряд ли кто поверил. Кажется, что даже глава телекомпании RT с трудом сдерживала смех, пытаясь помочь своим собеседникам в продвижении их "туристической легенды". Но легенда была плохо выучена, помочь было невозможно. Более того, это интервью убедило сомневающихся в достоверности версии английских спецслужб об отравлении Скрипалей агентами ГРУ. А в том, что "предприниматели в области фитнеса" и сотрудники ГРУ, которые засветились на камерах в Солсбери, – одни и те же лица, нет никаких сомнений.

Просчитывал ли Владимир Путин и его окружение такое развитие событий? Неужели в Кремле всерьез думали, что в версию двух туристов, которые "много слышали о прекрасном городе Солсбери" и целенаправленно ехали туда именно ради собора, "о котором знает весь мир", кто-то поверит? В любом случае, негативный эффект необходимо как-то нивелировать. На мой взгляд, есть только один достойный способ отвлечь внимание Запада от этой позорной истории – освободить из заключения украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Да, Сенцов, которого номинировали уже на две самые престижные международные премии – Нобелевскую премию мира и премию Европейского парламента имени академика Андрея Сахарова, за 124 дня своей бессрочной голодовки превратился в самого известного политзаключенного в России. Как человек, который видел Сенцова месяц назад, могу свидетельствовать: Кремль играет с огнем. Какие бы успокаивающие данные о состоянии здоровья и самочувствии Сенцова ни передавали в администрацию президента или в ФСБ сотрудники ФСИН, никто из врачей не может гарантировать, что в какой-то момент у Олега не наступит то самое критическое состояние, о котором он мне говорил, и его не успеют довезти до гражданской больницы.

Надо спасти жизнь Сенцова. И чуть-чуть обелить имидж России. Если это еще кому-нибудь нужно…

На прошлой неделе, по словам адвоката Дмитрия Динзе, сотрудники колонии сказали Сенцову: "Умереть не дадим, а выводы делай сам". Принудительное кормление будет унизительной и жесткой процедурой, которая, тем не менее, вряд ли заставит украинского кинорежиссера прекратить голодовку. Президент Франции Эммануэль Макрон уже месяц ждет ответа Путина на свою просьбу о "гуманитарном решении" вопроса о Сенцове. Более двадцати россиян, осужденных в Украине по разным статьям (по большей части за участие в военных действиях на востоке страны), обратились к Путину с просьбой обменять их на тех украинских граждан, которые отбывают наказание в России. Ответа нет.

В России вообще почти никто из официальных лиц не говорит о возможном обмене между заключенными. Ежедневно у администрации президента с плакатами стоят сочувствующие Сенцову и Украине граждане России. Но среди тех, кто призывает к обмену, нет так называемых патриотов. Удивительно, но в России нет массовой кампании за освобождение россиян, которые воевали в Украине. На днях Союз журналистов России отличился тем, что наградил премией "Камертон" имени Анны Политковской сотрудника киевского бюро РИА Новости Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в шпионаже. Но при этом никто не призывает выходить на улицы с требованием свободы для Вышинского и других россиян.

Несмотря на то, что Сенцов с каждым днем становится все более известным в мире, несмотря на то, что о его деле и целях его голодовки говорят все больше, в общем создается ощущение, что дело освобождения зашло в тупик. Невозможно объяснить, почему Кремль не реагирует на просьбы россиян, осужденных в Украине; непонятно, почему Западу не удается найти ключ к Путину и понять, что он хотел бы получить в обмен на Сенцова и других украинских политзаключенных.

В Украине в марте – президентские выборы, и похоже, судьбу Сенцова кто-то из политиков собирается использовать как предвыборную карту. Но глядя из Москвы, об этом трудно судить. Хотя даже глядя из Москвы очевидно: украинским политикам нужно спешить, потому что время сжимается. В конце августа лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который ранее участвовал в освобождении Надежды Савченко, подельника Сенцова Геннадия Афанасьева и так называемого украинского шпиона Юрия Солошенко, в интервью принадлежащему ему украинскому телеканалу "112 Украина" дал понять, что, возможно, займется освобождением кинорежиссера. После "явки с повинной" Петрова и Боширова телеканалу RT эта миссия становится еще более своевременной. Настало время спецоперации по освобождению Олега Сенцова.

Надо спасти его жизнь. И чуть-чуть обелить имидж России. Если это еще кому-нибудь нужно…

Зоя Светова – журналист mbk.media, бывший член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы

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