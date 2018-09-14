Следственный комитет завершил расследование дела "Седьмой студии"

Следственный комитет России завершил расследование и передал в прокуратуру материалы дела "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей.

В ведомстве утверждают, что собрали все доказательства по уголовному делу. Серебренников считает, что в деле "Седьмой студии" нет состава преступления и отказывается признавать вину.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – с 66 до 133 миллионов рублей.

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.