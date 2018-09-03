Адвокат Малобродского считает, что следователи подделали протокол

Адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, предположила, что следователи сфальсифицировали один из протоколов осмотра предметов, изъятых при обысках по делу «Седьмой студии». Ксения Карпинская считает, что в материалах дела есть два таких протокола, они датированы 26 мая и 3 августа 2017 года. Об этом сообщает РБК.

При составлении первого протокола дело «Седьмой студии» расследовали следователи московского управления. Второй протокол был составлен после передачи дела в центральный аппарат Следственного комитета. В обоих случаях присутствовали одни и те же понятые, отметила адвокат Ксения Карпинская. Она также выразила сомнения в совпадении подписей одной из понятых на разных протоколах.

Кроме того, по словам Карпинской, из первого протокола следует, что в осмотре участвовал следователь центрального аппарата СК Сергей Мосенков, хотя в тот момент дело еще расследовало московское управление СК. Зачем следствию могла понадобиться "вероятная фальсификация" более раннего протокола, защита пока не установила, пояснила Карпинская в интервью РБК.

Ранее, в понедельник, 3 сентября сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, попросил прекратить уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении него. Художественный руководитель "Гоголь-центра" считает, что в деле "Седьмой студии" нет состава преступления. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на адвоката режиссера.В понедельник Серебренников закончил знакомиться с материалами уголовного дела. В конце августа суд в Москве продлил до 19 сентября срок домашнего ареста режиссера.