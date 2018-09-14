Посольство России в Швейцарии отрицает высылку россиян за шпионаж

Посольство России в Швейцарии отрицает сообщения СМИ о высылке подозреваемых в шпионаже россиян, которые якобы пытались украсть данные химической лаборатории. В дипмиссии заявили, что пресса "подогревает русофобские настроения".

Ранее ряд изданий со ссылкой на источники опубликовали материалы, в которых говорится, что в начале этого года в Нидерландах задержали двух россиян, пытавшихся украсть данные исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц. Там, кроме прочего, проводились анализы для расследования химических атак в Сирии и отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

Задержанные якобы направлялись в Швейцарию, имея при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Россиян позднее выслали на родину. Задержание стало итогом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Агентство РИА Новости утверждает, что швейцарская разведка подтвердила участие в расследовании, а также высылку двух россиян.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему стали известны результаты исследования образцов, собранных на месте отравления Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Глава российского МИД сослался на анонимный источник в швейцарском центре радиологического и химикорадиологического анализа в Шпице.

В лаборатории якобы выяснили, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ, которое разрабатывали США и Великобритания. В самом швейцарском исследовательском центре это заявление не подтвердили.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. В Лондоне утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в России. Позднее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты подтверждают выводы экспертов Британии.